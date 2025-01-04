Церковні свята 4 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

4 січня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Феоктиста.

Що це за день

День пам’яті преподобного Феоктиста присвячений шануванню його духовного подвигу та пастирської діяльності. Він заснував обитель на Сицилії, яка стала місцем не лише молитви, але й захисту для багатьох монахів. У часи гонінь іконоборців монастир Феоктиста був прихистком для тих, хто прагнув зберегти вірність православній традиції та уникнути переслідувань.

Преподобний Феоктист залишив по собі приклад самовідданого служіння Богові та ближнім. Його монастир став осередком духовності та підтримки для багатьох християн. Помер святий близько 800 року, залишивши по собі пам’ять як праведник, який своїм життям утверджував віру і зберігав святині в нелегкі часи.

Що не можна робити 4 січня

Не варто змінювати місце роботи.

Заборонено підслуховувати і підглядати.

Не можна нікому розповідати про свої плани.

Народні прикмети 4 січня

дивилися, який сьогодні день: сніжить — бджоли будуть добре роїтися;

почути в лісі крик лисиці — до негоди;

червона зоря вказує на те, що буде вітряно;

вночі зоряне небо — чекайте на сонце та мороз;

хмари низько висять — буде заметіль;

безхмарне небо — ще довго будуть стояти морози;

на деревах лежить багато снігу — влітку бджолярі зберуть багато меду;

повня і ясна погода — до великої повені навесні.

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