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Церковные праздники 23 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 23 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 23 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

23 ноября в церковном календаре — день памяти святого Амфилохия Иконийского.

Что это за день

Святой Амфилохий Иконийский был выдающимся церковным деятелем и одним из близких друзей Григория Богослова и Василия Великого. Рожденный в христианской семье в Кападокии, он с детства познавал Божье Слово. Сначала Амфилохий избрал путь юриста, но впоследствии решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Он много лет провел в пустыне, ведя аскетический образ жизни, и в 374 году принял сан епископа Иконийского.

На посту епископа Амфилохий сыграл важную роль в борьбе с еретиками. Он возглавил Иконийский синод, где были осуждены македоняне-еретики, а также выступал против арианства, защищая чистоту веры. Кроме того, святой имел дар исцеления, который получил от Господа, и использовал его для помощи людям.

Что нельзя делать 23 ноября

  • Старайтесь не ругаться, не сквернословить, лучше сдерживать свои эмоции.
  • Не стоит начинать конфликты, иначе они могут затянуться.
  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы 23 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: облака на закате солнца красного цвета — к ясной погоде;
  • вокруг луны тусклые розовые круги — ждите трескучих морозов;
  • на небе низкие облака — к похолоданию;
  • солнце спряталось за облака — будет ураган;
  • мало облаков — погода будет холодная, но ясная.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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