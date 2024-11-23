Церковные праздники 23 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

23 ноября в церковном календаре — день памяти святого Амфилохия Иконийского.

Что это за день

Святой Амфилохий Иконийский был выдающимся церковным деятелем и одним из близких друзей Григория Богослова и Василия Великого. Рожденный в христианской семье в Кападокии, он с детства познавал Божье Слово. Сначала Амфилохий избрал путь юриста, но впоследствии решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Он много лет провел в пустыне, ведя аскетический образ жизни, и в 374 году принял сан епископа Иконийского.

На посту епископа Амфилохий сыграл важную роль в борьбе с еретиками. Он возглавил Иконийский синод, где были осуждены македоняне-еретики, а также выступал против арианства, защищая чистоту веры. Кроме того, святой имел дар исцеления, который получил от Господа, и использовал его для помощи людям.

Что нельзя делать 23 ноября

Старайтесь не ругаться, не сквернословить, лучше сдерживать свои эмоции.

Не стоит начинать конфликты, иначе они могут затянуться.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы 23 ноября

смотрели, какой сегодня день: облака на закате солнца красного цвета — к ясной погоде;

вокруг луны тусклые розовые круги — ждите трескучих морозов;

на небе низкие облака — к похолоданию;

солнце спряталось за облака — будет ураган;

мало облаков — погода будет холодная, но ясная.

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