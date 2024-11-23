Церковные праздники 23 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 23 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
23 ноября в церковном календаре — день памяти святого Амфилохия Иконийского.
Что это за день
Святой Амфилохий Иконийский был выдающимся церковным деятелем и одним из близких друзей Григория Богослова и Василия Великого. Рожденный в христианской семье в Кападокии, он с детства познавал Божье Слово. Сначала Амфилохий избрал путь юриста, но впоследствии решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Он много лет провел в пустыне, ведя аскетический образ жизни, и в 374 году принял сан епископа Иконийского.
На посту епископа Амфилохий сыграл важную роль в борьбе с еретиками. Он возглавил Иконийский синод, где были осуждены македоняне-еретики, а также выступал против арианства, защищая чистоту веры. Кроме того, святой имел дар исцеления, который получил от Господа, и использовал его для помощи людям.
Что нельзя делать 23 ноября
- Старайтесь не ругаться, не сквернословить, лучше сдерживать свои эмоции.
- Не стоит начинать конфликты, иначе они могут затянуться.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы 23 ноября
- смотрели, какой сегодня день: облака на закате солнца красного цвета — к ясной погоде;
- вокруг луны тусклые розовые круги — ждите трескучих морозов;
- на небе низкие облака — к похолоданию;
- солнце спряталось за облака — будет ураган;
- мало облаков — погода будет холодная, но ясная.
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