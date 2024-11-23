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Церковні свята 23 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 23 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 23 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

23 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого Амфілохія Іконійського.

Що це за день

Святий Амфілохій Іконійський був визначним церковним діячем та одним із близьких друзів Григорія Богослова і Василія Великого. Народжений у християнській родині в Кападокії, він змалечку пізнавав Боже Слово. Спочатку Амфілохій обрав шлях юриста, але згодом вирішив покинути мирське життя й присвятити себе служінню Богу. Він багато років провів у пустелі, ведучи аскетичний спосіб життя, і 374 року прийняв сан єпископа Іконійського.

На посаді єпископа Амфілохій відіграв важливу роль у боротьбі з єретиками. Він очолив Іконійський синод, де було засуджено македонян-єретиків, а також виступав проти аріанства, захищаючи чистоту віри. Крім того, святий мав дар зцілення, який отримав від Господа, і використовував його для допомоги людям.

Що не можна робити 23 листопада

  • Намагайтеся не лаятися, не лихословити, краще стримувати свої емоції.
  • Не варто починати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися.
  • Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети 23 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: хмари на заході сонця червоного кольору — до ясної погоди;
  • навколо місяця тьмяні рожеві кола — чекайте на тріскучі морози;
  • на небі низькі хмари — до похолодання;
  • сонце сховалося за хмари — буде буревій;
  • мало хмар — погода буде холодна, але ясна.

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