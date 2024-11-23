Церковні свята 23 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

23 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого Амфілохія Іконійського.

Що це за день

Святий Амфілохій Іконійський був визначним церковним діячем та одним із близьких друзів Григорія Богослова і Василія Великого. Народжений у християнській родині в Кападокії, він змалечку пізнавав Боже Слово. Спочатку Амфілохій обрав шлях юриста, але згодом вирішив покинути мирське життя й присвятити себе служінню Богу. Він багато років провів у пустелі, ведучи аскетичний спосіб життя, і 374 року прийняв сан єпископа Іконійського.

На посаді єпископа Амфілохій відіграв важливу роль у боротьбі з єретиками. Він очолив Іконійський синод, де було засуджено македонян-єретиків, а також виступав проти аріанства, захищаючи чистоту віри. Крім того, святий мав дар зцілення, який отримав від Господа, і використовував його для допомоги людям.

Що не можна робити 23 листопада

Намагайтеся не лаятися, не лихословити, краще стримувати свої емоції.

Не варто починати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися.

Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети 23 листопада

дивилися, який сьогодні день: хмари на заході сонця червоного кольору — до ясної погоди;

навколо місяця тьмяні рожеві кола — чекайте на тріскучі морози;

на небі низькі хмари — до похолодання;

сонце сховалося за хмари — буде буревій;

мало хмар — погода буде холодна, але ясна.

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