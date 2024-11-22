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Церковные праздники 22 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 22 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 22 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

22 ноября в церковном календаре — день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним.

Что это за день

Он напоминает о жизни и служении одного из 70 апостолов, которых избрал Иисус Христос. Филимон был епископом в городе Колофон, расположенном на территории современной Турции, и отличался глубокой верой и духовной силой. Особое место в памяти о Филимоне занимают его отношения с апостолом Павлом, который в своем послании называет Филимона «любимым братом» и «соавтором».

Что нельзя делать 22 ноября

  • Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
  • Не следует давать и брать в долг.
  • Запрещено показывать негативные эмоции.

Народные приметы 22 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: тепло — к снежной и долгой зиме;
  • волки подходят к домам — к сильным морозам зимой и поздней весне;
  • кричит сова — идет похолодание;
  • вороны и галки большими стаями перелетают с дерева на дерево — заснежит.

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