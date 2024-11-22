Новини Одеси та Одеської області

Церковні свята 22 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 22 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 22 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

22 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним.

Що це за день

Він нагадує про життя і служіння одного з 70 апостолів, яких обрав Ісус Христос. Филимон був єпископом у місті Колофон, розташованому на території сучасної Туреччини, та вирізнявся глибокою вірою і духовною силою. Особливе місце у пам’яті про Филимона посідають його відносини з апостолом Павлом, який у своєму посланні називає Филимона “любим братом” і “співвіршем”.

Що не можна робити 22 листопада

  • Не можна вирушати у далеку дорогу.
  • Не слід давати і брати в борг.
  • Заборонено показувати негативні емоції.

Народні прикмети 22 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: тепло — до сніжної і довгої зими;
  • вовки підходять до будинків — до сильних морозів взимку і пізньої весни;
  • кричить сова — йде похолодання;
  • ворони і галки великими зграями перелітають з дерева на дерево — засніжить.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk