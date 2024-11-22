Церковні свята 22 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 22 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
22 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним.
Що це за день
Він нагадує про життя і служіння одного з 70 апостолів, яких обрав Ісус Христос. Филимон був єпископом у місті Колофон, розташованому на території сучасної Туреччини, та вирізнявся глибокою вірою і духовною силою. Особливе місце у пам’яті про Филимона посідають його відносини з апостолом Павлом, який у своєму посланні називає Филимона “любим братом” і “співвіршем”.
Що не можна робити 22 листопада
- Не можна вирушати у далеку дорогу.
- Не слід давати і брати в борг.
- Заборонено показувати негативні емоції.
Народні прикмети 22 листопада
- дивилися, який сьогодні день: тепло — до сніжної і довгої зими;
- вовки підходять до будинків — до сильних морозів взимку і пізньої весни;
- кричить сова — йде похолодання;
- ворони і галки великими зграями перелітають з дерева на дерево — засніжить.
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