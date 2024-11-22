Церковні свята 22 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

22 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним.

Що це за день

Він нагадує про життя і служіння одного з 70 апостолів, яких обрав Ісус Христос. Филимон був єпископом у місті Колофон, розташованому на території сучасної Туреччини, та вирізнявся глибокою вірою і духовною силою. Особливе місце у пам’яті про Филимона посідають його відносини з апостолом Павлом, який у своєму посланні називає Филимона “любим братом” і “співвіршем”.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна вирушати у далеку дорогу.

Не слід давати і брати в борг.

Заборонено показувати негативні емоції.

Народні прикмети 22 листопада

дивилися, який сьогодні день: тепло — до сніжної і довгої зими;

вовки підходять до будинків — до сильних морозів взимку і пізньої весни;

кричить сова — йде похолодання;

ворони і галки великими зграями перелітають з дерева на дерево — засніжить.

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