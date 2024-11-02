Церковные праздники 2 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 2 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
2 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.
Что это за день
Этот день чествует пятерых святых мучеников, которые отдали жизнь за свою веру и стойкость в христианских убеждениях, несмотря на жестокие преследования. Ахиндин, самый известный среди них, остался преданным вере даже во время ужасных пыток. Рядом с ним всегда был его друг Пигасий, чья непоколебимость и глубокая вера также стали символом мужества перед лицом смертельной угрозы. Их страдания отражают глубокую духовную связь и поддержку, которая усиливала их веру.
Афтоний, еще один из этой группы мучеников, разделил все испытания вместе с ними, а Елпидифор, имя которого означает «приносящий надежду», стал олицетворением света и оптимизма даже в самые тяжелые моменты. Анемподист, будучи священником, проповедовал слово Христа до конца, за что был также жестоко наказан.
Что нельзя делать 2 ноября
- Нельзя ссориться и употреблять алкоголь.
- Не стоит встречаться со своими врагами.
- Запрещается ехать в дальнюю дорогу.
Народные приметы 2 ноября
- смотрели, какой сегодня день: бездорожье на дорогах — теплая погода будет стоять до декабря;
- облака против ветра плывут — будет снегопад;
- услышать крик снегирей — к быстрому морозу;
- небо пасмурное — ждите оттепель.
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