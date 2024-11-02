Церковні свята 2 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 2 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
2 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.
Що це за день
Цей день вшановує п’ятьох святих мучеників, які віддали життя за свою віру та стійкість у християнських переконаннях, попри жорстокі переслідування. Ахиндин, найвідоміший серед них, залишився відданим вірі навіть під час жахливих катувань. Поряд з ним завжди був його друг Пигасій, чия непохитність і глибока віра також стали символом мужності перед лицем смертельної загрози. Їхні страждання відображають глибокий духовний зв’язок і підтримку, яка підсилювала їхню віру.
Афтоній, ще один з цієї групи мучеників, розділив усі випробування разом із ними, а Єлпидифор, ім’я якого означає “той, хто приносить надію”, став уособленням світла й оптимізму навіть у найважчі миті. Анемподист, будучи священником, проповідував слово Христа до кінця, за що був також жорстоко покараний.
Що не можна робити 2 листопада
- Не можна сваритися і вживати алкоголь.
- Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.
- Забороняється їхати в далеку дорогу.
Народні прикмети 2 листопада
- дивилися, який сьогодні день: бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня;
- хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;
- почути крик снігурів — до швидкого морозу;
- небо похмуре — чекайте на відлигу.
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