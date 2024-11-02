Церковні свята 2 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

2 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.

Що це за день

Цей день вшановує п’ятьох святих мучеників, які віддали життя за свою віру та стійкість у християнських переконаннях, попри жорстокі переслідування. Ахиндин, найвідоміший серед них, залишився відданим вірі навіть під час жахливих катувань. Поряд з ним завжди був його друг Пигасій, чия непохитність і глибока віра також стали символом мужності перед лицем смертельної загрози. Їхні страждання відображають глибокий духовний зв’язок і підтримку, яка підсилювала їхню віру.

Афтоній, ще один з цієї групи мучеників, розділив усі випробування разом із ними, а Єлпидифор, ім’я якого означає “той, хто приносить надію”, став уособленням світла й оптимізму навіть у найважчі миті. Анемподист, будучи священником, проповідував слово Христа до кінця, за що був також жорстоко покараний.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна сваритися і вживати алкоголь.

Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.

Забороняється їхати в далеку дорогу.

Народні прикмети 2 листопада

дивилися, який сьогодні день: бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня;

хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;

почути крик снігурів — до швидкого морозу;

небо похмуре — чекайте на відлигу.

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