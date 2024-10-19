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Церковные праздники 19 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 19 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 19 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

19 октября в церковном календаре — день памяти святого пророка Иоиля.

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Что это за день

Его пророческие слова сохранились в библейской книге Иоиля, которая, хотя и короткая по объему, имеет большое духовное значение. В своих пророчествах Иоил обращался к еврейскому народу, который переживал тяжелые времена вавилонского плена. Он передавал людям веру в Божье милосердие и призывал к раскаянию и покаянию, побуждая к надежде на спасение даже в самые темные периоды их жизни.

Пророк Иоиль, сын Акита, был частью поколения, которое на себе ощутило боль изгнания с родной земли. Его братом был известный пророк Амос, а их общая миссия заключалась в напоминании людям о необходимости сохранять веру и духовные ценности, даже в чужой среде. Иоил не только предсказывал будущее, но и предостерегал о последствиях человеческих грехов, одновременно обещая, что Господь пошлет возрождение и отпустит своим верным духовную благодать.

Что нельзя делать 19 октября

  • Нельзя стирать в этот день одежду.
  • Запрещается отказывать в помощи другим.
  • Не следует держать двери и окна открытыми.

Народные приметы 19 октября

  • смотрели, какой сегодня день: ветра нет — ждите похолодания;
  • выпал снег — его будет очень много через 40 дней;
  • закат солнца красного цвета — придет похолодание;
  • холодная погода и выпал снег — весна будет поздней.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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