Церковные праздники 19 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 19 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
19 октября в церковном календаре — день памяти святого пророка Иоиля.
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Что это за день
Его пророческие слова сохранились в библейской книге Иоиля, которая, хотя и короткая по объему, имеет большое духовное значение. В своих пророчествах Иоил обращался к еврейскому народу, который переживал тяжелые времена вавилонского плена. Он передавал людям веру в Божье милосердие и призывал к раскаянию и покаянию, побуждая к надежде на спасение даже в самые темные периоды их жизни.
Пророк Иоиль, сын Акита, был частью поколения, которое на себе ощутило боль изгнания с родной земли. Его братом был известный пророк Амос, а их общая миссия заключалась в напоминании людям о необходимости сохранять веру и духовные ценности, даже в чужой среде. Иоил не только предсказывал будущее, но и предостерегал о последствиях человеческих грехов, одновременно обещая, что Господь пошлет возрождение и отпустит своим верным духовную благодать.
Что нельзя делать 19 октября
- Нельзя стирать в этот день одежду.
- Запрещается отказывать в помощи другим.
- Не следует держать двери и окна открытыми.
Народные приметы 19 октября
- смотрели, какой сегодня день: ветра нет — ждите похолодания;
- выпал снег — его будет очень много через 40 дней;
- закат солнца красного цвета — придет похолодание;
- холодная погода и выпал снег — весна будет поздней.
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