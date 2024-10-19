Церковні свята 19 жовтня: прикмети, кого шанують і чого не можна робити

19 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Йоіла.

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Що це за день

Його пророчі слова збереглися у біблійній книзі Йоіла, яка, хоча й коротка за обсягом, має велике духовне значення. У своїх пророцтвах Йоіл звертався до єврейського народу, який переживав важкі часи вавилонського полону. Він передавав людям віру в Боже милосердя та закликав до каяття і покаяння, спонукаючи до надії на спасіння навіть у найтемніші періоди їхнього життя.

Пророк Йоіл, син Акіта, був частиною покоління, яке на собі відчуло біль вигнання з рідної землі. Його братом був відомий пророк Амос, а їхня спільна місія полягала у нагадуванні людям про необхідність зберігати віру та духовні цінності, навіть у чужому середовищі. Йоіл не лише пророкував майбутнє, але й застерігав про наслідки людських гріхів, одночасно обіцяючи, що Господь пошле відродження і відпустить своїм вірним духовну благодать.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна прати цього дня одяг.

Забороняється відмовляти в допомозі іншим.

Не слід тримати двері і вікна відчиненими.

Народні прикмети 19 жовтня

дивилися, який сьогодні день: вітру немає — чекайте на похолодання;

випав сніг — його буде дуже багато через 40 днів;

захід сонця червоного кольору — прийде похолодання;

холодна погода і випав сніг — весна буде пізньою.

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