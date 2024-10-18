Церковні свята 18 жовтня: прикмети, кого шанують і чого не можна робити

18 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки.

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Що це за день

Лука, родом з Фіваїди в Греції, був не лише апостолом, але й лікарем, що додає його Євангелію глибокого розуміння людської природи Христа. Він особливо підкреслював важливість милосердя та співчуття, що знайшло відображення у таких відомих притчах, як притча про доброго самарянина та історія про блудного сина. Ці притчі стали важливими духовними уроками для всіх християн.

Крім того, Лука відомий своїм акцентом на роль жінок у служінні Ісуса, що було рідкісним для того часу. Його писання сповнені прикладів Божої любові та милості, які стосуються кожної людини, незалежно від її соціального статусу чи минулих помилок. Завдяки своєму особливому стилю та унікальним історіям, Лука залишив спадщину, яка допомагає віруючим глибше зрозуміти духовний зміст життя і вчення Христа.

Що не можна робити 18 жовтня

Не слід їсти гострі страви.

Забороняється давати гроші в борг.

Не можна хвалитися своїми досягненнями.

Народні прикмети 18 жовтня

дивилися, який сьогодні день: протягом дня сильно змінюється погода — таким буде весь жовтень;

в будинку з’явилися комарі — чекайте на м’яку зиму, без морозів;

місяць яскравий — до тихої і ясної погоди;

немає вітру — зовсім скоро похолодає.

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