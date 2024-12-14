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Церковные праздники 14 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 14 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 14 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

14 декабря в церковном календаре — день памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана.

Что это за день

День памяти мучеников Аполлония, Филимона и Ариана напоминает о стойкости веры во времена преследований христиан в Египте. Аполлоний, будучи чтецом, долгое время скрывался, боясь пыток. Надеясь избежать расправы, он договорился с язычником Филимоном, чтобы тот притворялся его и принес жертву идолам. Но неожиданно Филимон пережил Божье озарение, уверовал во Христа и отказался выполнять задуманное. Это заставило Аполлония пересмотреть свои действия, отбросить страх и открыто признать свою веру.

Правитель Ариан, который сначала руководил преследованиями, стал свидетелем чуда на могиле казненных христиан: он получил исцеление от продолжительной болезни. Это событие изменило его жизнь, и он вместе со своим охранником Феотихом принял христианство. Оба мужественно приняли мученическую смерть, когда их бросили в море.

Что нельзя делать 14 декабря

  • Не стоит выходить из дома не умывшись.
  • Начиная любое дело, окропите себя освященной водой. Если забыть, то результата не будет.
  • Нельзя ругаться, сквернословить.

Народные приметы 14 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: погода теплая — таким будет и лето;
  • над лесом видны синие облака — ждите снега;
  • ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;
  • в течение дня меняется погода — к оттепели;
  • ночью иней — к снегопаду днем.

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