Церковные праздники 14 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

14 декабря в церковном календаре — день памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана.

Что это за день

День памяти мучеников Аполлония, Филимона и Ариана напоминает о стойкости веры во времена преследований христиан в Египте. Аполлоний, будучи чтецом, долгое время скрывался, боясь пыток. Надеясь избежать расправы, он договорился с язычником Филимоном, чтобы тот притворялся его и принес жертву идолам. Но неожиданно Филимон пережил Божье озарение, уверовал во Христа и отказался выполнять задуманное. Это заставило Аполлония пересмотреть свои действия, отбросить страх и открыто признать свою веру.

Правитель Ариан, который сначала руководил преследованиями, стал свидетелем чуда на могиле казненных христиан: он получил исцеление от продолжительной болезни. Это событие изменило его жизнь, и он вместе со своим охранником Феотихом принял христианство. Оба мужественно приняли мученическую смерть, когда их бросили в море.

Что нельзя делать 14 декабря

Не стоит выходить из дома не умывшись.

Начиная любое дело, окропите себя освященной водой. Если забыть, то результата не будет.

Нельзя ругаться, сквернословить.

Народные приметы 14 декабря

смотрели, какой сегодня день: погода теплая — таким будет и лето;

над лесом видны синие облака — ждите снега;

ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;

в течение дня меняется погода — к оттепели;

ночью иней — к снегопаду днем.

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