Церковні свята 14 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 14 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
14 грудня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха і Аріана.
Що це за день
День пам’яті мучеників Аполлонія, Филимона та Аріана нагадує про стійкість віри в часи переслідувань християн в Єгипті. Аполлоній, будучи читцем, тривалий час переховувався, боячись тортур. Сподіваючись уникнути розправи, він домовився з язичником Филимоном, щоб той удавав його і приніс жертву ідолам. Але несподівано Филимон пережив Боже осяяння, увірував у Христа і відмовився виконувати задумане. Це змусило Аполлонія переглянути свої дії, відкинути страх та відкрито визнати свою віру.
Правитель Аріан, який спершу керував переслідуваннями, став свідком чуда на могилі страчених християн: він отримав зцілення від тривалої хвороби. Ця подія змінила його життя, і він разом зі своїм охоронцем Феотихом прийняв християнство. Обоє мужньо прийняли мученицьку смерть, коли їх кинули в море.
Що не можна робити 14 грудня
- Не варто виходити з дому не вмившись.
- Починаючи будь-яку справу, окропіть себе освяченою водою. Якщо забути, то результату не буде.
- Не можна лаятися, лихословити.
Народні прикмети 14 грудня
- дивилися, який сьогодні день: погода тепла — таким буде і літо;
- над лісом видно сині хмари — чекайте на сніг;
- вітер дме в один бік, але хмари пливуть в інший — до похмурої та сніжної погоди;
- впродовж дня змінюється погода — до відлиги;
- вночі іній — до снігопаду вдень.
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