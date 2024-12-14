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Церковні свята 14 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 14 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 14 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

14 грудня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха і Аріана.

Що це за день

День пам’яті мучеників Аполлонія, Филимона та Аріана нагадує про стійкість віри в часи переслідувань християн в Єгипті. Аполлоній, будучи читцем, тривалий час переховувався, боячись тортур. Сподіваючись уникнути розправи, він домовився з язичником Филимоном, щоб той удавав його і приніс жертву ідолам. Але несподівано Филимон пережив Боже осяяння, увірував у Христа і відмовився виконувати задумане. Це змусило Аполлонія переглянути свої дії, відкинути страх та відкрито визнати свою віру.

Правитель Аріан, який спершу керував переслідуваннями, став свідком чуда на могилі страчених християн: він отримав зцілення від тривалої хвороби. Ця подія змінила його життя, і він разом зі своїм охоронцем Феотихом прийняв християнство. Обоє мужньо прийняли мученицьку смерть, коли їх кинули в море.

Що не можна робити 14 грудня

  • Не варто виходити з дому не вмившись.
  • Починаючи будь-яку справу, окропіть себе освяченою водою. Якщо забути, то результату не буде.
  • Не можна лаятися, лихословити.

Народні прикмети 14 грудня

  • дивилися, який сьогодні день: погода тепла — таким буде і літо;
  • над лісом видно сині хмари — чекайте на сніг;
  • вітер дме в один бік, але хмари пливуть в інший — до похмурої та сніжної погоди;
  • впродовж дня змінюється погода — до відлиги;
  • вночі іній — до снігопаду вдень.

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