Церковный праздник 7 апреля: кого чтят, какие традиции и запреты в этот день

Чем известен Преподобный Георгий Милетинский

Жизнь и служение. Преподобный Георгий вел монашеский образ жизни. Во времена императора Льва Исаврянина претерпел гонения от иконоборцев. Тогда же его стали звать Исповедником. На архиерейскую кафедру города Митилена (на греческом острове Лесбос) Георгия поставили в правление Константина Порфирородного. В житии сказано, что Георгий вел чистую, целомудренную жизнь, подобную ангельской. Он был очень милосердным человеком и всегда помогал нуждающимся. А еще Бог наделил его даром исцелять неизлечимые болезни и изгонять бесов.

Ссылка и смерть. В 815 году, при иконоборце Льве Армянине, Георгия отправили в ссылку в Херсон. Там через 5 лет он и умер – по преданию, в час его смерти над Митиленом засияла яркая звезда.

Праздник 7 апреля по старому стилю – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Крестопоклонное воскресенье Великого поста

В третье воскресенье Великого поста, 7 апреля 2024 года, отмечается Крестопоклонное воскресенье. В этот день в храмах поклоняются главному символу христианства и спасению человечества – Честному и Животворящему Кресту Господню. Крест, украшенный цветами, торжественно выносят в храмах в субботу вечером и совершают всенощное бдение. Он остается в церкви в течение всей недели – до пятницы, поэтому четвертую седмицу (неделю) Великого поста также называют Крестопоклонной.

Традиции и запреты В Крестопоклонную неделю идут в церковь, чтобы помолиться и поклониться Кресту. Продолжается Великий пост 2024 – постящимся разрешается горячая еда с маслом.

В народной традиции в этот день и всю неделю принято готовить выпечку в виде крестов. Иногда в нее кладут ржаное зернышко – чтобы был хороший урожай хлеба. Такая выпечка напоминает о страданиях Христа и о том, что каждый человек несет свой крест в жизни.

Среди запретов – нельзя ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, оскорблять людей или животных, отказывать в помощи.

В Крестопоклонную неделю нельзя отказывать в подаянии и просителям, запрещено веселиться и употреблять алкоголь, нарушать традиции Великого поста.

Имениники 7 апреля

Именины по новому календарю сегодня празднуют Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия и Петр.

Именины по старому календарю отмечают Савва и Тихон.