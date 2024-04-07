Церковне свято 7 квітня: кого шанують, які є традиції та заборони цього дня

Чим відзначився Преподобний Георгій Мілетинський

Життя та служіння. Преподобний Георгій вів чернечий спосіб життя. За часів імператора Льва Ісаврянина зазнав гонінь від іконоборців. Тоді ж його стали звати Сповідником. На архієрейську кафедру міста Митилена (на грецькому острові Лесбос) Георгія поставили за правління Костянтина Порфирородного. У житії сказано, що Георгій вів чисте, цнотливе життя, подібне до ангельського. Він був дуже милосердною людиною і завжди допомагав нужденним. А ще Бог наділив його даром зцілювати невиліковні хвороби і виганяти бісів.

Заслання та смерть. У 815 році, за іконоборця Лева Вірменина, Георгія відправили на заслання до Херсона. Там через 5 років він і помер – за переказами, в годину його смерті над Мітиленом засяяла яскрава зірка.

Свято 7 квітня за старим стилем – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Хрестопоклонна неділя Великого посту

У третю неділю Великого посту, 7 квітня 2024 року, відзначається Хрестопоклонна неділя. Цього дня у храмах вклоняються головному символу християнства і спасіння людства – Чесному і Животворящому Хресту Господньому. Хрест, прикрашений квітами, урочисто виносять у храмах у суботу ввечері та здійснюють всенічне бдіння. Він залишається в церкві протягом усього тижня – до п’ятниці, тому четверту седмицю (тиждень) Великого посту також називають Хрестопоклонною.

Традиції та заборони У Хрестопоклонний тиждень йдуть до церкви, щоб помолитися і вклонитися Хресту. Триває Великий піст 2024 – тим, хто поститься, дозволяється гаряча їжа з олією.

У народній традиції в цей день і протягом усього тижня прийнято готувати випічку у вигляді хрестів. Іноді в неї кладуть житнє зернятко – щоб був хороший урожай хліба. Така випічка нагадує про страждання Христа і про те, що кожна людина несе свій хрест у житті.

Серед заборон – не можна лаятися, сваритися, пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі.

У Хрестопоклонний тиждень не можна відмовляти в милостині і прохачам, заборонено веселитися і вживати алкоголь, порушувати традиції Великого посту.

Имениники 7 квітня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія та Петро.

Іменини за старим календарем відзначають Сава та Тихон.