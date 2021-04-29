Центры соцзащиты в Одессе вышли из карантина: как они работают?

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета и его центры вышли из карантина. Однако, как сообщают в Едином центре обращения граждан, из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди работников, учреждения работают в специальном режиме.

Прием граждан в центрах соцзащиты Одессы осуществляется с понедельника по пятницу по предварительной записи — с 9.00 до 15.00, технический перерыв — с 12.00 до 12.30.

Если вы хотите получить консультацию или записаться на прием к специалисту, звоните:

Приморский район (улица Армейская, 9): (048) 705-13-09;

(улица Армейская, 9): (048) 705-13-09; Киевский район (улица Ак. Королева, 9): (048) 705-41-75, 705-41-76;

(улица Ак. Королева, 9): (048) 705-41-75, 705-41-76; Малиновский район (улица Косовская, 2д): (048) 705-16-60, 705-16-68;

(улица Косовская, 2д): (048) 705-16-60, 705-16-68; Суворовский район (пр-т Добровольского, 120а): (048) 705-59-71.

Если вы хотите попасть на личный прием к руководству департамента труда и социальной политики, соответствующее обращение можно оставить в ящике для корреспонденции по адресам центров интегрированных социальных услуг, прислать на электронную почту pisma@dpsp.omr.gov.ua или по обычной почте.

Если вы не дозвонились в центр социальной защиты по месту жительства, обращайтесь в департамент труда и социальной политики по телефонам (048) 705-10-90, 705-93-71 или звоните в Единый центр обращения граждан — 15-35.

Ранее мы рассказывали о том, куда в Одессе обратиться за адресной социальной помощью.