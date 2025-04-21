В программе кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» обсуждали поддержку европейских стран в сдерживании российской агрессии против Украины и возможную отправку европейских миротворцев. Озвучивая угрозы, бывший “мусорный король” Одессы Игорь Марков в студии призвал «долбнуть по Берлину».

По его словам, России “все равно придется на ком-то продемонстрировать серьезную силу”. А больше всего этого заслуживает Германия, считает Марков.

“Долбануть по Германии, и всё! — призвал он в эфире росТВ.

Отметим, Россия активизировала угрозы Германии на фоне возможной передаче Украину немецких ракет Taurus. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты при условии согласования с европейскими партнерами.

Как заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, РФ будет считать Германию участником боевых действий на стороне Украины, если ВСУ ударят по оккупантам ракетой Taurus.

«Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии», — сказала Захарова.

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