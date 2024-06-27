Бывший чиновник одесской мэрии был найден мертвым

Как сообщила в своем Телеграм-канале журналистка Ирина Гриб, Спектора нашли мертвым в своей квартире в среду, 26 июня.

А издание «Думская» со ссылкой на свои источники пишет, что причиной смерти экс-чиновника стала сердечная недостаточность.

Также сообщается, что Алексея Спектора проводят в последний путь завтра, 28 июня. Прощание пройдет в Алексеевском храме (Алексеевская площадь, 19) в 11:00.

При мэре Боделане Алексей Спектор занимал должность руководителя КП «Побережье». В феврале 2011 года назначен и.о. директора коммунального предприятия «Рынок «Привоз». С 2014 года был директором департамента коммунальной собственности Одесского горсовета. Был уволен с занимаемой должности в январе 2021 года.

Спектор был фигурантом «дела Краяна».