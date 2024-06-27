Колишнього чиновника одеської мерії знайшли мертвим

Колишнього чиновника одеської мерії знайшли мертвим

В Одесі помер колишній чиновник Одеської міської ради, який обіймав посаду директора департаменту комунальної власності Олексій Спектор.

Як повідомила у своєму Телеграм-каналі журналістка Ірина Гриб, Спектора знайшли мертвим у своїй квартирі у середу, 26 червня.

А видання “Думська” з посиланням на свої джерела пише, що причиною смерті екс-чиновника стала серцева недостатність.

Також повідомляється, що Олексія Спектора проводять в останню путь завтра, 28 червня. Прощання пройде в Олексіївському храмі (Олексіївська площа, 19) об 11:00.

За мера Боделана Олексій Спектор обіймав посаду керівника КП «Побережжя». У лютому 2011 року призначено в.о. директора комунального підприємства “Ринок “Привоз”. З 2014 року був директором департаменту комунальної власності Одеської міської ради. Був звільнений з посади у січні 2021 року.

Спектор був фігурантом “справи Краяна”.

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