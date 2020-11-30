Бывший флагман Черноморского пароходства отправили на металл (видео)

Astor был построен в 1987 году на западногерманской верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft в Киле, по заказу южноафриканской компании из Кейптауна Marine Corporation. Во время строительства судно было продано зарегистрированной на острове Маврикий компании Marlan Corporation. В свой первый рейс из Гамбурга в Геную лайнер вышел 14 января 1987 года.

3 октября 1988 года Astor приобрело Черноморское морское пароходство в Одессе, где оно было переименовано в “Федор Достоевский”, а на дымовой трубе появилось изображение советского флага с серпом и молотом. В 1991 году судно перерегистрировали на компанию Fedor Dostoevskiy Shipping Co. и поставили под багамский флаг. Портом приписки стал Нассау. С тех пор судно называлось Fedor Dostoevskiy.

В начале 1992 года с трубы исчезли серп и молот, а вместо самого судна Федор Достоевский ЧМП получило от Совкомфлота акции, обесцененные практически до нуля.

С 1 декабря 1995 года судно продолжило работу на круизных маршрутах под прежним названием Astor. В 2009-2010 годах судно было основательно модернизировано на верфи Lloyd Werft Bremerhaven. 28 ноября 2008 года в Оманском заливе Astor атаковали пираты, но немецкий фрегат Mecklenburg-Vorpommern сумел отбить нападение.

С 2010 года судовладельцем лайнера была компания MS Astor, принадлежащая Premicon Hochseekreuzfahrt GmbH & Co KG.

Осенью 2020 года лайнер продали Турции на порезку.