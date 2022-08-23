Были ли обстрелы Одесской области в День флага Украины? (видео)

Сегодняшний день, вторник, 23 августа 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Также глава ОВА напомнил, что сегодня украинцы отмечали День государственного флага.
«Украинский флаг сегодня, особенно в условиях войны с российскими оккупантами, стал настоящим символом несокрушимости нашей Украины, национального единства, чести и достоинства всего украинского народа»,
– говорит Марченко.
Он также отметил, что в эти праздничные дни враг пытается запугать нас, угрожая ракетными ударами и всевозможными провокациями.
«Но им следует помнить: это они на нашей земле. После всего, что они сделали с украинским народом, это они будут нас бояться»,
– подытожил глава Одесской ОВА.
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