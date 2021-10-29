Был Facebook – будет Meta: всемирно известная соцсеть сменит название?

Компания Facebook меняет название: теперь она будет называться Meta. Об этом заявил накануне на презентации ребрендинга компании ее основатель Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, компания Facebook Inc. будет отныне называться Meta, а новым символом соцсети станет знак бесконечности.

Как объяснил основатель Facebook, отныне компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с “метавселенной” – виртуальным миром, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. По его словам, эта “метавселенная” не просто будет в центре внимания, но и станет новой версией интернета.

Также Цукерберг заявил, что компания стремится создать и развивать такую среду, в которой получится общаться с друзьями, работать и играть.

Название компания поменяет с четверга, 4 ноября.

Отметим, что под брендом Meta находятся социальные сети Facebook и Instagram и месенджер WhatsApp.

В текущем месяце Facebook пережил рекордное падение котировок акций. На фоне новостей о ребрендинге акции компании выросли на 3%.

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Фото: скриншот с презентации Facebook Connect