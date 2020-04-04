Бульвар Жванецкого: карантинная жизнь перед «ужесточением режима» (фото)

На бульваре Жванецкого перед ужесточением режима карантина жизнь не то, чтобы кипит, но, скажем так, проистекает чуть более живенько, чем в других местах.
Людей немного, но они есть, практически все без масок. Детская площадка не огорожена никакой предупредительной лентой, как во многих других местах. На ней не наблюдается аншлаг, но родители с детьми есть.
Становится все теплее, это сразу отражается на оживлении на бульваре, вернее, той его части, до которой пока не дотянулась затихшая на сегодняшний день реконструкция. Кто-то спокойненько, как в былые времена, сидит себе на скамеечке, кто-то мечтательно поглядывает в сторону порта. Работают две кофемашины, очередей к ним не наблюдается.
Бульвар Жванецкого — не только место отдыха и прогулок. Здесь расположены «Медтехника», «Слуховые аппараты», стоматологическая поликлиника. Еще имеются два ресторана. Оба закрыты. Закрыта на карантин и стоматполиклиника. На ее дверях — полезное объявление, что на период карантина неотложная стоматологическая помощь оказывается в областной стоматполиклинике (ул. Торговая, 15) и в горстоматполиклинике № 5 (Акад. Заболотного, 27).
И в «Медтехнике», и с другой стороны бульвара, там, где подбирают и ремонтируют слуховые аппараты, вывешены объявления, что здесь имеются в продаже медицинские маски, стерильные перчатки, спиртовые салфетки и даже защитные очки. В общем, все «стратегические товары» — к вашим услугам.
Народ на скамеечках обсуждает тему, можно ли будет «гулять по бульвару после ужесточения мер карантина». Мнения расходятся…
Фото автора
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!