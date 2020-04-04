Бульвар Жванецкого: карантинная жизнь перед «ужесточением режима» (фото)

На бульваре Жванецкого перед ужесточением режима карантина жизнь не то, чтобы кипит, но, скажем так, проистекает чуть более живенько, чем в других местах.

Людей немного, но они есть, практически все без масок. Детская площадка не огорожена никакой предупредительной лентой, как во многих других местах. На ней не наблюдается аншлаг, но родители с детьми есть.

Становится все теплее, это сразу отражается на оживлении на бульваре, вернее, той его части, до которой пока не дотянулась затихшая на сегодняшний день реконструкция. Кто-то спокойненько, как в былые времена, сидит себе на скамеечке, кто-то мечтательно поглядывает в сторону порта. Работают две кофемашины, очередей к ним не наблюдается.

Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого? Как бурлит жизнь на бульваре Жванецкого?

Бульвар Жванецкого — не только место отдыха и прогулок. Здесь расположены «Медтехника», «Слуховые аппараты», стоматологическая поликлиника. Еще имеются два ресторана. Оба закрыты. Закрыта на карантин и стоматполиклиника. На ее дверях — полезное объявление, что на период карантина неотложная стоматологическая помощь оказывается в областной стоматполиклинике (ул. Торговая, 15) и в горстоматполиклинике № 5 (Акад. Заболотного, 27).

И в «Медтехнике», и с другой стороны бульвара, там, где подбирают и ремонтируют слуховые аппараты, вывешены объявления, что здесь имеются в продаже медицинские маски, стерильные перчатки, спиртовые салфетки и даже защитные очки. В общем, все «стратегические товары» — к вашим услугам.

Народ на скамеечках обсуждает тему, можно ли будет «гулять по бульвару после ужесточения мер карантина». Мнения расходятся…

Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина. Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина. Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина. Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина. Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина. Некоторые заведения на бульваре закрыты на время карантина.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!