Школы и детские садики Южного меняют форму обучения

Все школы и детские сады города Южный переводятся на полное очное обучение.

Речь идет о почти 2500 учащихся. Об этом в своем видеообращении, которое транслировалось на местном телеканале, сообщил мэр города Владимир Новацкий.

По его словам, были предприняты все меры, чтобы дети начали заниматься оффлайн.

«Школы, детские сады и другие дошкольные учреждения полностью переведены на очную форму работы. В таком режиме в настоящее время учится около 2500 детей», — отметил Владимир Новацкий.

При этом, до понедельника, 3 апреля, в школах длятся весенние каникулы. В городе на прошлой неделе открыли стадионы, на которых все желающие имеют возможность заниматься спортом.