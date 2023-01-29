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Будут ли работать в Одессе трамваи и троллейбусы 30 января

Будут ли работать в Одессе трамваи и троллейбусы 30 января

Дефицит электроэнергии в Одессе остается критическим. Поэтому в понедельник 30 января городской электротранспорт в Одессе работать не будет.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

Коммунальщики рассказали, что 30 января трамваи и троллейбусы в Одессе продолжат вынужденный простой: из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо.

Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе не выходят на свои маршруты с 26 января, дня когда рашисты, обстреляв регион ракетами,  вывели из строя объекты энергетики в Одессе и Одесской области.

Недавно мы рассказывали о причинах, почему электроэнергия, которая генерируется в Одесской области, не попадает к потребителям, в том числе в “Одесгорэлектротранс”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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