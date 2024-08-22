Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет в Одессе в пятницу, 23 августа?

Будут ли отключать свет в Одессе в пятницу, 23 августа?

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 23 августа 2024 года, применение стабилизационных отключений света в Украине и, в частности, в Одессе, не прогнозируется.

Об этом сообщается на страницах компаний «Укрэнерго» и «ДТЭК Одесские электросети» в соцсетях.

Если ситуация в энергосистеме страны изменится – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно.

В то же время энергетики не перестают напоминать о необходимости потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, сегодня, в четверг, 22 августа, отключений света также не будет.

Отключения электроэнергии не применялись с 30 июля из-за улучшения ситуации в энергосистеме и спада аномальной жары, но с возвращением жаркой погоды с 19 августа были возобновлены.

По оптимистичным прогнозам «Укрэнерго», уже со следующей недели отключений света удастся избежать, если не будет новых вражеских обстрелов объектов энергетики.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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