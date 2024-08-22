Будут ли отключать свет в Одессе в пятницу, 23 августа?

Об этом сообщается на страницах компаний «Укрэнерго» и «ДТЭК Одесские электросети» в соцсетях.

Если ситуация в энергосистеме страны изменится – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно.

В то же время энергетики не перестают напоминать о необходимости потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, сегодня, в четверг, 22 августа, отключений света также не будет.

Отключения электроэнергии не применялись с 30 июля из-за улучшения ситуации в энергосистеме и спада аномальной жары, но с возвращением жаркой погоды с 19 августа были возобновлены.

По оптимистичным прогнозам «Укрэнерго», уже со следующей недели отключений света удастся избежать, если не будет новых вражеских обстрелов объектов энергетики.