Чи відключатимуть світло в Одесі в п’ятницю, 23 серпня?

Про це повідомляється на сторінках компаній «Укренерго» та «ДТЕК Одеські електромережі» у соцмережах.

Якщо ситуація в енергосистемі країни зміниться – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Водночас, енергетики не перестають нагадувати про необхідність споживати електроенергію економно.

Нагадаємо, сьогодні, у четвер, 22 серпня, відключень світла також не буде.

Відключення електроенергії не застосовувалися з 30 липня через покращення ситуації в енергосистемі та спад аномальної спеки, але з поверненням спекотної погоди з 19 серпня були відновлені.

За оптимістичними прогнозами «Укренерго», вже з наступного тижня вимикань світла вдасться уникнути, якщо не буде нових ворожих обстрілів об’єктів енергетики.