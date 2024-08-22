Чи відключатимуть світло в Одесі в п’ятницю, 23 серпня?

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 23 серпня 2024 року, застосування стабілізаційних відключень світла в Україні та, зокрема, в Одесі, не прогнозується.
Про це повідомляється на сторінках компаній «Укренерго» та «ДТЕК Одеські електромережі» у соцмережах.
Якщо ситуація в енергосистемі країни зміниться – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.
Водночас, енергетики не перестають нагадувати про необхідність споживати електроенергію економно.
Нагадаємо, сьогодні, у четвер, 22 серпня, відключень світла також не буде.
Відключення електроенергії не застосовувалися з 30 липня через покращення ситуації в енергосистемі та спад аномальної спеки, але з поверненням спекотної погоди з 19 серпня були відновлені.
За оптимістичними прогнозами «Укренерго», вже з наступного тижня вимикань світла вдасться уникнути, якщо не буде нових ворожих обстрілів об’єктів енергетики.