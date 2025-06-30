Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 30 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в понедельник, 30 июня, геомагнитная обстановка на Земле будет стабильной и безопасной — К-индекс составит 1,7, что соответствует зеленому уровню активности.

За последние сутки зафиксирована лишь вспышка класса C, которая не оказывает значительного влияния на Землю.

Прогноз на 30 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность сильного шторма — 1%

Возможность вспышки М-класса — 25%

Возможность вспышки Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 24

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Выбор редакции: Ланжерон и Отрада: неизвестные истории жемчужин одесских пляжей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Что может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Что делать в такие дни

Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;

Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;

Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.

Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;

Избегайте переедания и фастфуда;

При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;

Следите за артериальным давлением.

Читайте также: Июньские цены на одесском Новом базаре: «Такую кукурузу я кушать не буду!»