Будут ли магнитные бури в первый день весны?

Весна этого года практически начнется с солнечной вспышки. По информации специалистов по космической погоде, сегодня, в среду, 1 марта, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Как сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня возможны «отдельные возмущенные периоды».

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Магнитные бури в марте: когда ожидать?

По прогнозам, в марте 2023 года солнечная активность будет повышенной, и на Солнце ожидаются как минимум четыре магнитных бури, влияние которых будет ощутимо и на Земле. По словам метеорологов, они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

4 марта – магнитная буря средней интенсивности;

12 марта – магнитные бури слабой интенсивности. В этот день возможны головные боли и ухудшение аппетита;

19 марта – магнитная буря средней мощности;

31 марта – магнитная буря средней интенсивности. Нужно следить за своим самочувствием.

Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:

проводить больше времени на свежем воздухе;

по возможности не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

спать не менее 7-8 часов в сутки;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пить больше воды или травяного чая. Также легче пережить магнитные колебания помогут травяные настойки, например, из пустырника, валерианы или шалфея;

избегать стрессов, меньше нервничать.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Одессе весной.