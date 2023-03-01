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Будут ли магнитные бури в первый день весны?

Будут ли магнитные бури в первый день весны?

Весна этого года практически начнется с солнечной вспышки. По информации специалистов по космической погоде, сегодня, в среду, 1 марта, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Как сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня возможны «отдельные возмущенные периоды».

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Магнитные бури в марте: когда ожидать?

По прогнозам, в марте 2023 года солнечная активность будет повышенной, и на Солнце ожидаются как минимум четыре магнитных бури, влияние которых будет ощутимо и на Земле. По словам метеорологов, они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

  • 4 марта – магнитная буря средней интенсивности;
  • 12 марта – магнитные бури слабой интенсивности. В этот день возможны головные боли и ухудшение аппетита;
  • 19 марта – магнитная буря средней мощности;
  • 31 марта – магнитная буря средней интенсивности. Нужно следить за своим самочувствием.

Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди. Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:

  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • по возможности не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки;
  • принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пить больше воды или травяного чая. Также легче пережить магнитные колебания помогут травяные настойки, например, из пустырника, валерианы или шалфея;
  • избегать стрессов, меньше нервничать.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Одессе весной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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