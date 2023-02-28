Какая погода будет в Одессе весной: что ожидать в марте, апреле и мае

Погода в Одессе зимой баловала нас теплом почти все три месяца и мы надеемся, что такая же погода в Одессе буде и весной. Однако сотрудники Украинского гидрометцентра не столь оптимистичны.

Хотя они и прогнозируют раннюю весну по всей Украине, но предупреждают, что развивающееся в стратосфере потепление может вызывать и обратные процессы — способствовать поступлению арктического воздуха. Поэтому погода в первой половине весны будет неустойчивой, а настоящего тепла придется подождать до апреля.

Погода в Марте

Слишком хорошей погодой начало марта нас не порадует, впрочем, о капризах первого весеннего месяца одесситы знают не понаслышке.

Почти весь март ночная температура будет держаться на уровне нуля градусов, иногда пересекая эту черту на один-три градуса то в сторону потепления, то похолодания.

Дневная температура в первые две недели будет устойчиво плюсовой — от пяти до восьми градусов тепла.

К началу третьей декады начнет повышаться до 13-14 градусов со знаком плюс. Соответственно станет теплее и ночью.

Осадки в марте возможны непродолжительные и кратковременные, вероятнее всего, с 6 по 22 марта.

Погода в Одессе в апреле

Апрель в Одессе будет относительно сухим, с небольшой облачностью, а столбик термометра будет целеустремленно ползти вверх.

В первой декаде ночные температуры будут еще не слишком комфортными — от 3 до 6 градусов тепла, зато днем столбик термометра не будет опускаться ниже 12 градусов.

К концу апреля он даже может пересечь 20-градусную отметку со знаком плюс.

Осадки возможны с 4 по 22 апреля, но вероятнее всего, что сильные дожди выпадут 13, 21 и 29 апреля. Однако из-за того, что точный прогноз осадков на месяц сделать трудно, эти даты могут сдвигаться на два-три дня в ту или другую сторону.

Какая погода будет в мае

Май в Одессе будет достаточно комфортным и не жарким, но одесситы смогут смело перейти на летнюю форму одежды.

Ночью термометр будет показывать не ниже 12 градусов тепла, а в дневное время почти весь месяц температура будет колебаться от 19 до 24 градусов выше ноля.

Осадков в мае будет немного и они будут умеренными, позволяя одесситам насладиться, наконец, долгожданным летним теплом и солнцем. Дожди могут пройти 14 и 18-22 мая, но они не будут слишком сильными.

Испортить настроение может только ветреная погода, которая нагрянет в середине месяца.

Конец мая будет теплым и солнечным, а температура больше будет напоминать летнюю.