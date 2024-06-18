Как будут отключать в Одессе свет 19 июня

Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети» со ссылкой на соответствующую команду НЭК «Укрэнерго».

Причина – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Графики можно посмотреть в чат-ботах Viber и Telegram и на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее, чем ранее, и с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток. Так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.