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В Одессе изменилось время комендантского часа (видео)

В Одессе изменилось время комендантского часа (видео)

С 1 марта в Одессе и Одесской области изменено время комендантского часа. С завтрашнего дня он будет на 1 час короче.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Начиная с 1 марта на территории Одесской области изменится время комендантского часа. Теперь он будет длиться с полуночи до 5 часов утра», — сказал Максим Марченко

Официальная же информация такая: распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 утра.

Напомним, что до 28 февраля 2023 года комендантский час в Одессе и регионе начинался в 23:00 и длился до 5 утра следующего дня.

В областной военной администрации напоминают, что в комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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