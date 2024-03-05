Будет ощущать не одно поколение: экологи назвали ущерб в Одесской области за два года войны

Такую оценку дали в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

«Война всегда приводит к невероятным и непоправимым страданиям. Люди погибают, теряют здоровье, семьи, друзей, дома. Есть и такие последствия, которые будет ощущать не одно поколение людей и за пределами нашего государства. Речь идет об экологических потерях», — говорят экологи.

Наступит день, когда война в Украине закончится, а вместе с ней и смертоносные взрывы от ракетно-бомбовых ударов. Однако остатки от боеприпасов, которые еще находятся в земле, не скоро исчерпают свой разрушительный потенциал.

Дело в том, что гранаты, мины и другие разрывные снаряды разрушают здания, а они в свою очередь выделяют асбест. Боевые снаряды поражают нефтеперерабатывающие заводы — нефть и химикаты просачиваются в землю и водоемы. Но не только это: сами боеприпасы полны ядохимикатов, а их след остается в почве.

С начала полномасштабного вторжения государственными инспекторами задокументировано более 500 фактов ущерба окружающей среде Николаевской и Одесской областей:

1,1 млн кв м земель, засоренных остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

189 тыс кв м загрязненных почв;

7,3 тыс тонн сгоревших нефти, нефтепродуктов и газа;

2,9 млн тонн загрязняющих веществ, попавших в атмосферный воздух во время горения;

4,8 тыс га сгоревших лесов;

625 тонн загрязняющих веществ в водных объектах;

1,4 тысяч тонн посторонних предметов, материалов, отходов, попавших в водные объекты;

66,7 тонн загрязняющих веществ, попавших в морские воды.

Страшная статистика по Украине

По данным информационного агентства Reuters, не менее 10,5 млн га сельскохозяйственных угодий в Украине загрязнены химическими веществами. Агенство ссылается на исследование, которое агентству предоставили украинские ученые. Оказавшись в воде или в почве, рано или поздно они попадут в организм человека — через растения, животных или питьевую воду. По крайней мере, так считают токсикологи. Точных сведений о том, как химические вещества ведут себя в почве и какое влияние они могут оказать на здоровье людей, пока еще не существует.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что за два года полномасштабной войны задокументировано около 4 тысяч кейсов экоцида. Кроме того:

оккупировано 40% экологически ценных территорий Украины;

треть украинских лесов повреждена окопами, обстрелами, находится на линии фронта;

боевые действия повлекли за собой выбросы более 150 млн тонн парниковых газов.

«Каховская катастрофа. Мировые рекорды ракетных обстрелов. Безвозвратно разрушены экосистемы. 156 000 км2 заминированных земель. Пожары и опустынивание. Ни одного уголка в стране, куда бы ни добралась война. Страшная статистика, с которой мы будем сталкиваться после деоккупации”, – написал он.