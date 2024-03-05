Відчуватиме не одне покоління: екологи назвали збитки в Одеській області за два роки війни

Таку оцінку дали в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

“Війна завжди призводить до неймовірних і непоправних страждань. Люди гинуть, втрачають здоров’я, сім’ї, друзів, домівки. Є й такі наслідки, які відчуватиме не одне покоління людей і за межами нашої держави. Йдеться про екологічні втрати”, – кажуть екологи.

Настане день, коли війна в Україні закінчиться, а разом із нею і смертоносні вибухи від ракетно-бомбових ударів. Однак залишки від боєприпасів, які ще перебувають у землі, не скоро вичерпають свій руйнівний потенціал.

Річ у тім, що гранати, міни та інші розривні снаряди руйнують будівлі, а вони зі свого боку виділяють азбест. Бойові снаряди вражають нафтопереробні заводи – нафта і хімікати просочуються в землю і водойми. Але не тільки це: самі боєприпаси сповнені отрутохімікатів, а їхній слід залишається в ґрунті.

Від початку повномасштабного вторгнення державними інспекторами задокументовано понад 500 фактів шкоди довкіллю Миколаївської та Одеської областей:

1,1 млн кв м земель, засмічених залишками знищених об’єктів і боєприпасів;

189 тис кв м забруднених ґрунтів;

7,3 тис тонн згорілих нафти, нафтопродуктів і газу;

2,9 млн тонн забруднювальних речовин, що потрапили в атмосферне повітря під час горіння;

4,8 тис. га згорілих лісів;

625 тонн забруднювальних речовин у водних об’єктах;

1,4 тисячі тонн сторонніх предметів, матеріалів, відходів, що потрапили у водні об’єкти;

66,7 тонн забруднювальних речовин, що потрапили в морські води.

Страшна статистика по Україні

За даними інформаційного агентства Reuters, щонайменше 10,5 млн га сільськогосподарських угідь в Україні забруднені хімічними речовинами. Агенство посилається на дослідження, яке агентству надали українські вчені. Опинившись у воді або в ґрунті, рано чи пізно вони потраплять в організм людини – через рослини, тварин або питну воду. Принаймні, так вважають токсикологи. Точних відомостей про те, як хімічні речовини поводяться в ґрунті та який вплив вони можуть справити на здоров’я людей, поки що не існує.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що за два роки повномасштабної війни задокументовано близько 4 тисяч кейсів екоциду. Крім того:

окуповано 40% екологічно цінних територій України;

третина українських лісів пошкоджена окопами, обстрілами, перебуває на лінії фронту;

бойові дії спричинили викиди понад 150 млн тонн парникових газів.

“Каховська катастрофа. Світові рекорди ракетних обстрілів. Безповоротно зруйновані екосистеми. 156 000 км2 замінованих земель. Пожежі та опустелювання. Жодного куточка в країні, куди б не дісталася війна. Страшна статистика, з якою ми будемо стикатися після деокупації”, – написав він.