Прогноз погоды в Одессе на 4 апреля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°C тепла, днем 13-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 апреля
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°C тепла, днем 12-17°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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