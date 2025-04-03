Прогноз погоды в Одессе на 4 апреля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°C тепла, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 апреля

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°C тепла, днем 12-17°C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме