Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 квітня
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 12-17°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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