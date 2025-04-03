Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. 

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 квітня

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 12-17°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою