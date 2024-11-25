Будет ли свет в вашем доме: график отключений в Одессе на 25 ноября

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС в понедельник, 25 ноября, до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Люстдорфская дор., 140/корп.1,
- 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор.,7-17/корп.1,
- 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 6а-34,
- 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 5-10а,
- 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 5-33а,
- 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор.,5-50,
- 5-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 9-48,
- 7-я линия 6-ой ст. Люстдорфской дор., 9-18,
- 6-я ст. Люстдорфской дороги,
- 3-я Линия, 5,
- Абрикосовая, 1-105а,
- А. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б,82,
- А. Королева, 17-48,
- Бернардацци, 8, 8/корп.1,
- Вавилова, 5-78,
- Отважных, 1/12а-50,
- Д. Бурлюка (Гаршина), 1-18г,
- Ореховая, 1-194,
- Дачная, 3а-10/корп.7,
- Длинная, 23-121б,
- Дубовая Роща, 2- 57,
- Эстафетная, 3-13г,
- Зеленая, 8- 82а,
- Цветочная, 1- 87,
- Китобойная, 77, 77в,
- Костанди, 3-167а,
- Хрустальная, 1-12а,
- Куприна, 9а,
- Левитана, 30-79,
- Львовская, 1,1/корп.- 28а,
- Люстдорфская дор, 142/2-240,
- Ляпидевского, 3-16,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Офицерская, 1-38,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 1-40в,
- Просвещения, 42-55/корп.2,
- Петриковская (Псковская), 3-19а,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-196,
- С.Яхненко, 2-47/корп.1,
- Айвазовского (Тимирязева), 1а-66/уч корп.21,
- Липского (Толбухина), 1-34,
- Трамвайная, 1-24а,
- Троллейбусная, 1-42,
- Ак. Вернадского (Тульская), 23/корп.1-31/1а,
- Дор.Фонтанская, 76/10-171,
- Дружный 1-я линия, 22-40/корп.41,
- Бузковая, 33,
- М. Демченко 3-я линия, 39,
- пер. 1-й Дачный, 4-12,
- пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б,
- пер. 1-й Офицерский, 1-15б,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. 1-й Сиротский, 1-9,
- пер. 1-й Тепличный, 1-5а,
- пер. 1-й Тепличный, 2-4,
- пер. 1-й Украинский, 1-11,
- пер. 2-й Костанди, 1-15,
- пер. 2-й Офицерский, 2-10,
- пер. 2-й Сиротский, 1-6,
- пер. 2-й Тепличный, 2-10,
- пер. 2-й Украинский, 1, 2,
- пер. 3-й Костанди, 1/3-11,
- пер. Абрикосовый, 1- 43,
- пер. Ванный, 1-23,
- пер. Вишневый, 46-50,
- пер. Сони Делоне (Гаршина), 3-22б,
- пер. Гетманский, 2-10/корп.2,
- переулок Дачный, 8а,
- переулок Дружный, 1-20,
- переулок Электрический, 4а, 4б,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Хрустальный, 5-10,
- переулок Ливерпульский, 1а-7,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Летний, 1/корп.5-5/корп.29,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Приморский, 1-15,
- переулок Опошнянский (Псковский), 1-16,
- переулок Рыбальский, 2-6,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Сиротский, 1, 5а,
- переулок Смелый, 1-16,
- пер. Тепличный, 1,
- пер. Гайдамацкий (пер. 1-й Тимирязева), 1-62,
- пер. Трамвайный, 2,
- пер. Черноморский, 3, 5,
- пер. Янтарный, 6-8,
- просп. Я. Мудрого (Ак. Глушко), 1-20.
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Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- бульвар Итальянский, 2-8,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- В. Арнаутская, 50, 59, 61, 63,
- Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гимназическая,23, 25,
- Гранатная, 1-25,
- Канатная, 79, 80, 82, 84, 71-77,
- Европейская (Екатерининская), 72-85,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 3-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная, 3а-74в,
- Косяченко А. , 2а- 54/2,
- А. Станкова (Л. Шмидта), 7-25,
- Леонтовича, 7-12,
- М. Арнаутская, 1-58,
- И.Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
- А. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а- 27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Новая, 10-16,
- Пантелеймоновская, 5-70,
- Платановая, 1-126,
- Итальянская (Пушкинская), 62-83,
- Радостная, 114,116,
- Ришельевская, 66, 68,
- С.Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Г.Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Тесс Т., 1-60а,
- Тенистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- Ф. Листа,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Канатный, 7,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34,37а,
- пер. Малиновский, 7,
- переулок. Мостовой, 1-4,
- переулок. Мукачевский, 4а,
- переулок. Парашютный, 1, 1б,
- переулок К.Пигрова (Спартаковский), 25,
- переулок. Туристский, 2-12б,
- проезд Сиреневый, 1-6.