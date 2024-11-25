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Будет ли свет в вашем доме: график отключений в Одессе на 25 ноября

Будет ли свет в вашем доме: график отключений в Одессе на 25 ноября

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС в понедельник, 25 ноября, до вечера остались без света.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Люстдорфская дор., 140/корп.1,
  • 1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор.,7-17/корп.1,
  • 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 6а-34,
  • 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 5-10а,
  • 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 5-33а,
  • 4-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор.,5-50,
  • 5-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор, 9-48,
  • 7-я линия 6-ой ст. Люстдорфской дор., 9-18,
  • 6-я ст. Люстдорфской дороги,
  • 3-я Линия, 5,
  • Абрикосовая, 1-105а,
  • А. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б,82,
  • А. Королева, 17-48,
  • Бернардацци, 8, 8/корп.1,
  • Вавилова, 5-78,
  • Отважных, 1/12а-50,
  • Д. Бурлюка (Гаршина), 1-18г,
  • Ореховая, 1-194,
  • Дачная, 3а-10/корп.7,
  • Длинная, 23-121б,
  • Дубовая Роща, 2- 57,
  • Эстафетная, 3-13г,
  • Зеленая, 8- 82а,
  • Цветочная, 1- 87,
  • Китобойная, 77, 77в,
  • Костанди, 3-167а,
  • Хрустальная, 1-12а,
  • Куприна, 9а,
  • Левитана, 30-79,
  • Львовская, 1,1/корп.- 28а,
  • Люстдорфская дор, 142/2-240,
  • Ляпидевского, 3-16,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Офицерская, 1-38,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 1-40в,
  • Просвещения, 42-55/корп.2,
  • Петриковская (Псковская), 3-19а,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-196,
  • С.Яхненко, 2-47/корп.1,
  • Айвазовского (Тимирязева), 1а-66/уч корп.21,
  • Липского (Толбухина), 1-34,
  • Трамвайная, 1-24а,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • Ак. Вернадского (Тульская), 23/корп.1-31/1а,
  • Дор.Фонтанская, 76/10-171,
  • Дружный 1-я линия, 22-40/корп.41,
  • Бузковая, 33,
  • М. Демченко 3-я линия, 39,
  • пер. 1-й Дачный, 4-12,
  • пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б,
  • пер. 1-й Офицерский, 1-15б,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. 1-й Сиротский, 1-9,
  • пер. 1-й Тепличный, 1-5а,
  • пер. 1-й Тепличный, 2-4,
  • пер. 1-й Украинский, 1-11,
  • пер. 2-й Костанди, 1-15,
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10,
  • пер. 2-й Сиротский, 1-6,
  • пер. 2-й Тепличный, 2-10,
  • пер. 2-й Украинский, 1, 2,
  • пер. 3-й Костанди, 1/3-11,
  • пер. Абрикосовый, 1- 43,
  • пер. Ванный, 1-23,
  • пер. Вишневый, 46-50,
  • пер. Сони Делоне (Гаршина), 3-22б,
  • пер. Гетманский, 2-10/корп.2,
  • переулок Дачный, 8а,
  • переулок Дружный, 1-20,
  • переулок Электрический, 4а, 4б,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Хрустальный, 5-10,
  • переулок Ливерпульский, 1а-7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Летний, 1/корп.5-5/корп.29,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Приморский, 1-15,
  • переулок Опошнянский (Псковский), 1-16,
  • переулок Рыбальский, 2-6,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Сиротский, 1, 5а,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • пер. Тепличный, 1,
  • пер. Гайдамацкий (пер. 1-й Тимирязева), 1-62,
  • пер. Трамвайный, 2,
  • пер. Черноморский, 3, 5,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • просп. Я. Мудрого (Ак. Глушко), 1-20.

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Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • бульвар Итальянский, 2-8,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • В. Арнаутская, 50, 59, 61, 63,
  • Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гимназическая,23, 25,
  • Гранатная, 1-25,
  • Канатная, 79, 80, 82, 84, 71-77,
  • Европейская (Екатерининская), 72-85,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 3-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная, 3а-74в,
  • Косяченко А. , 2а- 54/2,
  • А. Станкова (Л. Шмидта), 7-25,
  • Леонтовича, 7-12,
  • М. Арнаутская, 1-58,
  • И.Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
  • А. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а- 27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Новая, 10-16,
  • Пантелеймоновская, 5-70,
  • Платановая, 1-126,
  • Итальянская (Пушкинская), 62-83,
  • Радостная, 114,116,
  • Ришельевская, 66, 68,
  • С.Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Г.Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Тесс Т., 1-60а,
  • Тенистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-19,
  • Ф. Листа,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Канатный, 7,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34,37а,
  • пер. Малиновский, 7,
  • переулок. Мостовой, 1-4,
  • переулок. Мукачевский, 4а,
  • переулок. Парашютный, 1, 1б,
  • переулок К.Пигрова (Спартаковский), 25,
  • переулок. Туристский, 2-12б,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

 

 

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