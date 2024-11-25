Чи буде світло у вашому домі: графік відключень в Одесі на 25 листопада

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у понеділок, 25 листопада, до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Люстдорфська дор., 140/корп.1,
- 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,7-17/корп.1,
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 6а-34,
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 5-10а,
- 4-а лінія 6-ої ст., Люстдорфської дор., 5-33а,
- 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,5-50,
- 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-48,
- 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-18,
- 6-а Ст. Люстдорфської дороги,
- 3-а Лінія, 5,
- Абрикосова, 1-105а,
- А. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б,82,
- А. Корольова, 17-48,
- Бернардацці, 8, 8/корп.1,
- Вавілова, 5-78,
- Відважних, 1/12а-50,
- Д. Бурлюка (Гаршина), 1-18г,
- Горіхова, 1-194,
- Дачна, 3а-10/корп.7,
- Довга, 23-121б,
- Дубовий Гай, 2- 57,
- Естафетна, 3-13г,
- Зелена, 8- 82а,
- Квіткова, 1- 87,
- Китобійна, 77, 77в,
- Костанді, 3-167а,
- Кришталева, 1-12а,
- Купріна, 9а,
- Левітана, 30-79,
- Львівська, 1,1/корп.- 28а,
- Люстдорфська дор., 142/2-240,
- Ляпідєвського, 3-16,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Офіцерська, 1-38,
- Бориса Едуардса (Писарева), 1-40в,
- Просвіти, 42-55/корп.2,
- Петриківська (Псковська), 3-19а,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-196,
- С.Яхненка, 2-47/корп.1,
- Айвазовського (Тімірязєва), 1а-66/уч корп.21,
- Ліпського (Толбухіна), 1-34,
- Трамвайна, 1-24а,
- Тролейбусна, 1-42,
- Ак. Вернадського (Тульська), 23/корп.1-31/1а,
- Дор.Фонтанська, 76/10-171,
- Дружний 1-я лінія, 22-40/корп.41,
- Бузкова, 33,
- М. Демченко 3-я лінія, 39,
- пров. 1-й Дачний, 4-12,
- пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б,
- пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. 1-й Сирітський, 1-9,
- пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
- пров. 1-й Тепличний, 2-4,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10,
- пров. 2-й Український, 1, 2,
- пров. 3-й Костанді, 1/3-11,
- пров. Абрикосовий, 1- 43,
- пров. Ванний, 1-23,
- пров. Вишневий, 46-50,
- пров. Соні Делоне (Гаршина), 3-22б,
- пров. Гетьманський, 2-10/корп.2, п
- ров. Дачний, 8а,
- пров. Дружний, 1-20,
- пров. Електричний, 4а, 4б,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. Ліверпульський, 1а-7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Літній, 1/корп.5-5/корп.29,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Приморський, 1-15,
- пров. Опішнянський (Псковський), 1-16,
- пров. Рибальський, 2-6,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Сирітський, 1, 5а,
- пров. Смілий, 1-16,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Гайдамацький (пров. 1-й Тімірязєва), 1-62,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Чорноморський, 3, 5,
- пров. Янтарний, 6-8,
- просп. Я. Мудрого (Ак. Глушка), 1-20.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- бульвар Італійський, 2-8,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- В. Арнаутська, 50, 59, 61, 63,
- Композитора Вербицького (Вронського), 1-63а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гімназична,23, 25,
- Гранатна, 1-25,
- Канатна, 79, 80, 82, 84, 71-77,
- Європейська (Катерининська), 72-85,
- Квіткова, 1-21, Квітнева, 3-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Кордонна, 3а-74в,
- Косяченка О., 2а- 54/2,
- О. Станкова (Л. Шмідта), 7-25,
- Леонтовича, 7-12,
- М. Арнаутська, 1-58,
- І.Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а- 27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Нова, 10-16,
- Пантелеймонівська, 5-70,
- Платанова, 1-126,
- Італійська (Пушкінська), 62-83,
- Радісна, 114,116,
- Рішельєвська, 66, 68,
- С.Ріхтера, 8-109,
- Сільська, 7-44,
- Г.Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Тесс Т., 1-60а,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 1-19,
- Ф. Ліста,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Канатний, 7,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34,37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Мукачівський, 4а,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. К.Пігрова (Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- проїзд Бузковий, 1-6.