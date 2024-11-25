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Чи буде світло у вашому домі: графік відключень в Одесі на 25 листопада

Чи буде світло у вашому домі: графік відключень в Одесі на 25 листопада

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у понеділок, 25 листопада, до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Люстдорфська дор., 140/корп.1,
  • 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,7-17/корп.1,
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської  дор., 6а-34,
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 5-10а,
  • 4-а лінія  6-ої ст., Люстдорфської дор., 5-33а,
  • 4-а лінія  6-ої ст. Люстдорфської дор.,5-50,
  • 5-а лінія  6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-48,
  • 7-а лінія  6-ої ст. Люстдорфської дор., 9-18,
  • 6-а Ст. Люстдорфської дороги,
  • 3-а Лінія, 5,
  • Абрикосова, 1-105а,
  • А. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б,82,
  • А. Корольова, 17-48,
  • Бернардацці, 8, 8/корп.1,
  • Вавілова, 5-78,
  • Відважних, 1/12а-50,
  • Д. Бурлюка (Гаршина), 1-18г,
  • Горіхова,  1-194,
  • Дачна, 3а-10/корп.7,
  • Довга, 23-121б,
  • Дубовий Гай, 2- 57,
  • Естафетна, 3-13г,
  • Зелена, 8- 82а,
  • Квіткова, 1- 87,
  • Китобійна, 77, 77в,
  • Костанді, 3-167а,
  • Кришталева, 1-12а,
  • Купріна, 9а,
  • Левітана, 30-79,
  • Львівська, 1,1/корп.- 28а,
  • Люстдорфська дор., 142/2-240,
  • Ляпідєвського, 3-16,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Офіцерська, 1-38,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 1-40в,
  • Просвіти, 42-55/корп.2,
  • Петриківська (Псковська), 3-19а,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-196,
  • С.Яхненка, 2-47/корп.1,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 1а-66/уч корп.21,
  • Ліпського (Толбухіна), 1-34,
  • Трамвайна, 1-24а,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • Ак. Вернадського (Тульська), 23/корп.1-31/1а,
  • Дор.Фонтанська, 76/10-171,
  • Дружний 1-я лінія, 22-40/корп.41,
  • Бузкова, 33,
  • М. Демченко 3-я лінія, 39,
  • пров. 1-й Дачний, 4-12,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б,
  • пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. 1-й Сирітський, 1-9,
  • пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
  • пров. 1-й Тепличний, 2-4,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10,
  • пров. 2-й Український, 1, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 1/3-11,
  • пров. Абрикосовий, 1- 43,
  • пров. Ванний, 1-23,
  • пров. Вишневий, 46-50,
  • пров. Соні Делоне (Гаршина), 3-22б,
  • пров. Гетьманський, 2-10/корп.2, п
  • ров. Дачний, 8а,
  • пров. Дружний, 1-20,
  • пров. Електричний, 4а, 4б,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Ліверпульський, 1а-7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Літній, 1/корп.5-5/корп.29,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Приморський, 1-15,
  • пров. Опішнянський (Псковський), 1-16,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Сирітський, 1, 5а,
  • пров. Смілий, 1-16,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Гайдамацький (пров. 1-й Тімірязєва), 1-62,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Чорноморський, 3, 5,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • просп. Я. Мудрого (Ак. Глушка), 1-20.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • бульвар Італійський, 2-8,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • В. Арнаутська, 50, 59, 61, 63,
  • Композитора Вербицького (Вронського), 1-63а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гімназична,23, 25,
  • Гранатна, 1-25,
  • Канатна, 79, 80, 82, 84, 71-77,
  • Європейська (Катерининська), 72-85,
  • Квіткова, 1-21, Квітнева, 3-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Кордонна, 3а-74в,
  • Косяченка О., 2а- 54/2,
  • О. Станкова (Л. Шмідта), 7-25,
  • Леонтовича, 7-12,
  • М. Арнаутська, 1-58,
  • І.Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а- 27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Нова, 10-16,
  • Пантелеймонівська, 5-70,
  • Платанова, 1-126,
  • Італійська (Пушкінська), 62-83,
  • Радісна, 114,116,
  • Рішельєвська, 66, 68,
  • С.Ріхтера, 8-109,
  • Сільська, 7-44,
  • Г.Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Тесс Т., 1-60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • Ф. Ліста,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Канатний, 7,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34,37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Мукачівський, 4а,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. К.Пігрова (Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузковий, 1-6.
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