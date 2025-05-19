Прогноз погоды в Одессе на 20 мая
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 17-19°C.
Температура морской воды 11-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 мая
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 17-22°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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