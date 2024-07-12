Чи буде більше світла на вихідних: як будуть діяти графіки відключень у суботу 13 липня

У суботу, 13 липня, через аномально спекотну погоду і, відповідно, збільшений дефіцит електроенергії відключення світла триватимуть впродовж всієї доби. Про це повідомили у ДТЕК «Одеські електромережі».
У суботу, 13 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби
Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.
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