Прогноз погоды в Одессе на 27 мая
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°, днем 16-18°C.
Температура морской воды 16-17°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 мая
Облачно, облачно. Умеренный дождь, местами значительный. Местами гроза.
Ветер юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°C, днем 16-21°C.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость во время явлений 1-2 км.
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