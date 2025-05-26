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Прогноз погоды в Одессе на 27 мая

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Облачно. Умеренный дождь.

Ветер юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°, днем 16-18°C.

Температура морской воды 16-17°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 мая

Облачно, облачно. Умеренный дождь, местами значительный. Местами гроза.

Ветер юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°C, днем 16-21°C.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость во время явлений 1-2 км.

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