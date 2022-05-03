Британский премьер Борис Джонсон выступит 3 мая в Верховной Раде, – СМИ

Две ведущие британские газеты анонсировали выступление премьера Бориса Джонсона в Верховной Раде сегодня, 3 мая 2022 года.
«Джонсон: Украина готова к своему «звездному часу», – гласит заголовок на обложке Daily Telegraph. Газета анонсирует выступление премьер-министра Великобритании в украинском парламенте во вторник (сегодня), в котором он скажет депутатам страны, что это «звездный час» их страны.
Как сообщается, в видеообращении премьер-министр собирается озвучить пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов и восхвалит сопротивление Украины российскому вторжению.
Его слова перекликаются с обращением Уинстона Черчилля к парламенту в 1940 году, когда он призвал Великобританию продолжать борьбу с Адольфом Гитлером.
Об этом же колонка и в британской Times.
Напомним, в начале апреля Борис Джонсон встретился в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Фото: Укринформ