Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 02 мая

Главные темы: Эвакуация мирных обитателей из Мариуполя. ЕС готов бойкотировать российскую нефть. Война России стала уроком для Китая. Когда российский магнат заговорил – угроза от Кремля пришла через день.

Британия

Как сообщает Financial Times, китайские регулирующие органы провели экстренное совещание с банками, чтобы выяснить, как защитить экономику страны от возможных санкций в будущем. О том, как страна может защитить иностранные активы при введении санкций США. В документе говорится, что официальные лица в Пекине обеспокоены санкциями, которые Запад применил против России в связи с войной в Украине. Такие же инструменты могут быть использованы против Китая при возникновении регионального конфликта в Азии. Похоже, что обсуждения еще не принесли положительных результатов, и источник, проинформированный о встрече, сказал, что «никто не мог придумать хорошего решения», добавив, что «банковская система Китая не готова» иметь дело с такими типами санкций.

The Herald сообщает, что Никола Стерджен* по-прежнему планирует «убрать» британское ядерное сдерживание в первые годы независимой Шотландии, несмотря на войну в Украине. Лидер SNP сообщает газете, что она «ожидает и надеется», что Trident (баллистические ядерные ракеты на подводных лодках) будет удален из военно-морской базы Фаслейн на Клайде в первый же срок после голосования «за».

Подпись под фото: мужчина грустит, сидя у могилы друга детства в Ирпене, возле Киева

* Никола Стерджен – шотландский политик, лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии (первая женщина на этом посту)

Европа

Австрия. Газета «KURIER» вышла с заголовком: Угрожающий жест: на российском телевидении обсуждают ядерную атаку на Европу

Сценарий ужаса все еще нереален, спонтанная атака вряд ли возможна.

Газета: «Der Standard» – «Протест против военной помощи подогревает дебаты в Германии»

100 000 знаменитостей поддержали письмо канцлера Шольца: это «цинично» для украинцев.

Открытое письмо, в котором многочисленные знаменитости высказались против поставок тяжелого вооружения в Украину, вызвало дискуссию в Германии. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) назвал воскресный призыв знаменитостей «устаревшим». Он чтит пацифизм, сообщил он через Twitter. «Но гражданам Украины должно показаться циничным, когда им не дают защищаться от вооруженной агрессии Путина», – сказал Шольц. Другие интеллектуалы резко раскритиковали письмо.

Обращение подписали среди прочих феминистка Алиса Шварцер, писатель Мартин Вальзер и известный научный журналист Ранг Йогешвар. Они писали, что президенту России Владимиру Путину не следует давать никаких оснований для расширения войны с участием НАТО и предупреждали о третьей мировой войне. Нарушение Путиным международного права путем нападения на Украину не оправдывает принятие «риска перерастания этой войны в ядерный конфликт» — считают знаменитости.

Другими первыми являются писатель Александр Клюге, философ права Рейнхард Меркель, певец Рейнхард Мэй, артисты кабаре Герхард Полт и Дитер Нур, актеры Ларс Айдингер и Эдгар Сельге и писатель Юли Зех. С этого времени было добавлено более 100 000 подписей. Бундестаг ранее одобрил поставки тяжелых вооружений в Украину.

Между тем, в воскресенье началась операция по эвакуации осажденного сталелитейного завода «Азов-Сталь» в портовом городе Мариуполь. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первую группу из 100 человек доставили в безопасное место. Операция координируется ООН совместно с Международным Красным Крестом, Москвой и Киевом, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

В субботу Зеленский снова получил поддержку Вашингтона. Во время визита в Киев глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси пообещала дальнейшую поддержку США. «Америка твердо стоит на стороне Украины», – сказала Пелоси. Она является самым высоким официальным лицом США, посетившим Украину с начала войны.

Газета «Vorarlberger Nachrichten» – «Мирных жителей начали эвакуировать из Мариупольского металлургического комбината».

В разрушенном украинском городе Мариуполь началась международная эвакуация. В минувшие выходные с металлургического завода, осажденного российскими военными, эвакуировали несколько десятков мирных жителей. Президент Владимир Зеленский рассказал о первой группе около 100 человек. По украинской информации, около 1000 мирных жителей заблокированы в бункерах сталелитейного завода. Россия говорит о 2500 человек, в основном военных и иностранных добровольцах.

Дания. Газета «POLITIKEN»

Подпись под фото: После нескольких дней ожесточенных боев украинские солдаты отбили город Русская Лозовая к северу от Харькова. Мирные жители эвакуируются в безопасное место. Ирина сидит в семейной машине с дочерьми Настей, ей 2 года, и Полиной.

Заголовок: «45 жестоких дней под контролем русских солдат»

Украинские военные отразили город Русская Лозовая к северу от Харькова. Сейчас из разрушенных домов вытекают мирные жители, а вместе с ними и рассказ о 45 жестоких днях под контролем России.

Ирина и две девочки не хотят выходить из машины. Это почти руина, ржавчина выела большие куски лака цвета свеклы, отсутствуют оба стекла с правой стороны. Но это вся безопасность, которая у них осталась в этом мире.

Две девочки и мама вжались на заднее сиденье малолитражки с сумками на коленях, за ними мусорные мешки, в которых одежда.

Настя, которой почти два года, слушает большими глазами из-под розовой шапочки и нежно улыбается, пока ее мама рассказывает, как они сбежали из городка Русская Лозовая в 10 километрах к северу.

«Это было… ужасно», – начинает Ирина. Затем она останавливается. Как и остальным здесь, на маленькой стоянке, ей трудно вдыхать слова и не хватает энергии, чтобы сказать. Большинство людей просто смотрят перед собой стеклянными очами. Делают три шага вперед, вращаются, останавливаются и смотрят на дорогу, ведущую к их дому.

Низкие разговоры заглушаются всхлипыванием стоящей и смотрящей в телефон с плохими новостями.

25 автомобилей останавливаются в зоне отдыха, когда-то привлекавшей путешественников плохой едой и кофе. Теперь маленькие киоски были разрушены взрывом, который выбил окна и превратил знаки в нелепые склады.

Но для Ирины это безопасность. Уже больше месяца ее город оккупирован россиянами, но сегодня утром в Русскую Лозовую проникли украинские солдаты.

Харьков с начала войны в феврале город подвергается постоянным бомбардировкам и является, кроме Мариуполя, наиболее разрушенным из крупных городов Украины. Однако украинские защитники выстояли. И вот пока Россия концентрирует свои войска для наступления на Донбассе, украинцы пошли в контрнаступление здесь, под Харьковом. И если украинской армии удастся оттеснить российских солдат через границу в 35 километрах от Харькова, это может изменить ход войны.

За выходные они вернули несколько небольших городов, Русская Лозовая — один из них.

Когда он попал в руки украинцев, они начали эвакуацию жителей. За город все еще ведутся бои, поэтому мирным жителям пришлось уйти в безопасное место.

Они находились в серой зоне, которую солдаты и спасатели называют зонами, не являющимися ни безопасными, ни верной смертью. Российская Лозовая была, пожалуй, преимущественно темно-серой, поскольку русские войска не уходили из города без боя и после отступления забросали дома гранатами.

Поэтому все мирные жители, у которых была машина, запрыгнули в нее, других запихали в школьные автобусы, и вместе выехали в охраняемую солдатами колонну. И очутился здесь.

Теперь они могут дышать, многие из них делают это из-за сигареты, как и муж Ирины Евгений, немного отошедший дальше от старой машины. Между тем, она объясняет, что битва за Русскую Лозовую обострилась в течение последних двух дней.

Когда российские кафиры оказались под давлением солдат украинской армии, они начали применять артиллерию, которая сожгла и разрушила многие дома.

Семья спала в подвале с тех пор, как россияне взяли город, откуда они могли слышать глухой грохот гранат, не зная, куда они падают. Им оставалось только догадываться и надеяться, что они вышли на свободу, а затем успокаивать детей разговорами о других вещах.

Мы были так испуганы, это было все время. Наконец начались перестрелки и рукопашные стычки на улицах города, потом стало тише, прежде чем они наконец услышали крики украинских солдат, чтобы они выходили и эвакуировались из города.

Настя потеряла интерес к рассказу матери, но 12-летняя старшая сестра Полина слушает ее лицо обращено внутрь машины, у нее круги под глазами и темный взгляд.

Семья едет в Полтаву, что в 130 километрах к востоку, где они могут остановиться у знакомых. Пока маленькому автомобилю приходится держаться, а также тащить за собой синий седан.

Бельгия. Газета «De Morgen» — «ЕС готов бойкотировать российскую нефть».

Страны ЕС хотят прекратить импорт почти всей российской нефти до конца этого года. После конфиденциальных переговоров в эти выходные между государствами-членами и Европейской комиссией о бойкоте нефти соглашение об эмбарго может быть заключено уже в среду.

Германия. Газета «Der Tagesspiegel» — «Федеральное управление криминальной полиции предупреждает Мерца перед поездкой в ​​Киев»

Босс ХДС, вероятно, хочет обойтись без личной защиты со стороны властей

Германия поддерживает нефтяное эмбарго против России

FAZ. Подпись под фото: Город в руинах: Мариуполь на прошлой неделе на фоне боеспособного меткомбината «Азов»

Главный материал: «Кулеба призывает Берлин быть более решительным»

Министр иностранных дел Украины в интервью FAZ

Упорные бои на востоке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Германию действовать более решительно. В интервью F.A.Z. он жаловался, что Германия была одной из самых нерешительных стран ЕС, когда дело доходило до решающих вопросов о войне против его страны. Европейская интеграция Украины – это «сегодня вопросы войны и мира на нашем континенте». Тот, кто мыслит рационально и стратегически, «должен быть в авангарде движения по этому вопросу», сказал Кулеба. Он назвал три места, где Германия теперь могла бы творить историю: «Во-первых, за счет устранения всех препятствий на пути доставки всего оружия, которое нужно Украине. Во-вторых, о санкциях против России. В-третьих, при предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС».

Относительно статуса переговоров между Россией и Украиной Кулеба сказал, что переговорщики «иногда контактируют друг с другом, но больших переговоров нет». Россия «в настоящее время полностью сосредоточена на своем военном наступлении на Донбассе и на юге Украины. Переговоры – это маневр для отвлечения от их наступления».

В минувшие выходные гражданские лица впервые смогли покинуть территорию боевого металлургического завода «Азов» в Мариуполе. Как сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, около 100 мирных жителей направляются в Запорожье. Президент ожидал, что колонна прибудет в пункт назначения в понедельник. Силовики сообщили F.A.Z. однако это путешествие может занять до трех дней из-за множества средств контроля.

В выходные русская армия усилила свои атаки на востоке Украины. Фронт находится всего в 50 километрах от Запорожья. В городе опасаются, что Россия в ближайшие дни усилит свои атаки, чтобы захватить больше территории до того, как обещанное Западом тяжелое вооружение достигнет украинских сил. Подступы к Запорожью сейчас защищены многочисленными системами обороны. Ночной комендантский час был перенесен на 17 часов. Между тем, на Донбассе российские войска наращивают усилия по окружению дислоцированных там украинских сил с двух сторон. Армейское командование в Киеве также сообщило в воскресенье, что за сутки были отбиты девять российских атак.

«Союз требует новой концепции безопасности»

Партии Германии хотят сформировать Совбез

«Зеленые» договорились о поставках оружия Киеву

Зеленые одобрили курс своих лидеров по войне на Украине. На небольшой партийной конференции в субботу в Дюстене они проголосовали за предложение Федеральной исполнительной власти, выступающей за поставку тяжелого вооружения в Украину и поддерживающего специальный фонд в 100 миллиардов евро для укрепления альянса и обороноспособности.

Однако делегаты отвергли цель НАТО, чтобы Германия ежегодно тратила два процента своего валового внутреннего продукта на вооружение. Отмечалось, что «фиксированные квоты» не обещают большей безопасности. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) сказала: «Мы должны решить вещи, которых до сих пор не было в нашей партийной программе».

Вторая колонка слева: Шредер и ложь СДПГ

Willy-BrandtHaus недавно организовал удаление чашки Герхарда Шредера из магазина SPD. Они также посмотрели, есть ли еще карта с автографом Шредера где-нибудь в общедоступных витринах в штаб-квартире партии. Ничего не нашли, и спокойно вздохнули. СДПГ выигрывала должность канцлера четыре раза в истории Федеративной Республики и теперь пытается разорвать все связи в один. Но феномен Шредера не растворится в воздухе благодаря иконоборчеству. Бывший канцлер остается прежним канцлером на всю жизнь. И он представляет Германию – так или иначе.

Партийное руководство отчаянно пытается не превратить это в идеологическую проблему, чтобы погасить более широкие идеологические ошибки в отношении России. Люди ведут себя так, будто Шредер был сомнительным бизнесменом с сомнительными связями с преступным российским руководством, также членом СДПГ. Но Шредер не частное лицо. Это был он, когда он стал председателем наблюдательного совета Nord Stream AG только через несколько дней после вступления Меркеля в должность. Он критиковал Анну Бербок за ее критическое отношение к газопроводу, когда Шольц был избран канцлером по телевидению.

Когда генсек Кюнерт говорит, что Шредер не понимает Путина, но понимает рубль, он унижает работу Шредера и уже работает над очередной иллюзией СДПГ. Потому что Шредеру нравились деньги, но также и Путин, и он был не одинок в СДПГ, в немецкой политике в целом. Желание внести ясность, особенно в СДПГ, в настоящее время очень низкое.

Шредер был мучением СДПГ во время своего канцлерства, но особенно после него. С одной стороны, это было с тем, что партия всегда сражалась с прагматическими властолюбцами. Не считая того, она отвергла реформы Гарца Шредера и потому обвинила его в упадке партии. Шредера долгое время не любили, но не из-за его бизнеса в России. Некоторые товарищи выразили непонимание по поводу быстрой и тесной связи с Путиным. Но на самом деле большинство из них было безразлично.

Прежде никого не беспокоило, что в последние годы партия и бывший канцлер снова сблизились. Его величайшим достижением было «нет» войне в Ираке. Тем самым он подпитывал общий скептицизм в отношении Соединенных Штатов и стремление к большему согласию с Россией внутри партии. Главы СДПГ все равно поддерживали связь с ним. Соперники Меркель Штайнмайер, Штайнбрюк и Шульц рассчитывали на помощь в предвыборной кампании.

В нем видели демократического популиста, популиста центра, средствами которого можно было добраться до власти.

Вот почему настоящий пролетарий Шредер добровольно не откажется от членства в партии, как хотелось бы председателю Эскена. Шредер, вероятно, считает, что он по-прежнему воплощает в себе больше социал-демократии, чем все нынешнее партийное руководство вместе взятое, даже если его действия и отношение к России высмеивают это. Безжалостная и хитрая борьба Шредера за свои интересы, а значит, и за интересы Путина демонстрирует качество, которое раньше ценили многие избиратели: вы занимаетесь политикой как боевым искусством.

Шредер взял настроения людей и сделал их своими. Он делал политику так, будто каждое воскресенье проходили федеральные выборы. Он был ходящим противоречием и потому подчеркивал то, что соединяет, тогда как сегодня политики СДПГ подчеркивают то, что разделяет. Это произошло за счет программы, но принесло большинство: даже когда он проиграл в 2005 году, его результат на выборах был на десять процентных пунктов выше, чем у Шольца в 2021 году.

Ни одна партия не могла бы пожелать такого, как Шредер. СДПГ должна провести против него процедуру исключения. Независимо от результата пожизненная ложь СДПГ во внешней политике не исчезнет со Шредером. Совершенно наоборот. Это может быть оправданием для того, чтобы оставить это на том этапе, когда нужно примириться с прошлым. Но партия должна работать над ошибками. Она уклоняется от этого. Потому что ни один камень не останется на камне.

Газета «Mannheimer Morgen»:

Российское вторжение: Канцлер хочет и дальше помогать людям, чтобы помочь себе

Германия снижает энергетическую зависимость от Москвы

Шольц обещает поддержку Украине

Издание: «Neue Westfälische» — «Компания по эвакуации началась в Мариуполе»

Десятки гражданских спаслись с разрушенного завода

Канцлер Шольц хочет придерживаться социальных проектов, несмотря на бюджет Бундесвера.

Газета: Augsburger Allgemeine пишет об «Ужасе Бучи»

Подпись под фото: «Слишком много свежих могил

Война в Украине переместилась в восточные регионы. Но ужас и на западе страны не нарушается. В Буче и Ирпене, двух пригородах Киева, российские солдаты уже расправились над мирным населением несколько недель назад – даже если российское руководство продолжает отрицать это и утверждает, что их устроила Украина. Сейчас в Буче и Ирпене хоронят трупы людей, которые пришли из братских могил и идентифицированы. А между тем сбежавшие жители Бучи думают о возвращении».

Колонка справа: Мерц и Седер загоняют Шольца в ловушку

Внешняя политика ХДС и ХСС критикуют канцлера за нерешительное отношение. Опрос плохой.

Статья: «Украина атакует россиян»

Нападение войск на оккупированный Змеиный остров.

Наступление России тормозится

Комментарий слева: Путин ждет только слабостей

Ирландия. Газета The Irish Times — С металлургического завода Мариуполя эвакуировали около 100 мирных жителей

Испания. «ARA» – Заголовок под фото: «Начинается эвакуация мирного населения с мариупольского завода. Сто мирных жителей с осажденного завода смогли оставить в рамках акции при поддержке ООН, координированной Красным Крестом, Россией и Украиной. Ожидается, что сегодня эвакуацию продолжат еще больше людей, оказавшихся в ловушке

«La Vanguardia». Заголовок: «Первая эвакуация мирного населения из блокадного Мариупольского металлургического комбината. Выход сотни людей с завода «Азовсталь» при посредничестве ООН и Красного Креста дает надежду на выход из ловушки для остальных».

Швеция. «Expressen», вышла с заголовками на фото: «ПУТИН БАНКРОТ». Банкротство поблизости: «Приходит коллапс»

Израиль. Газета «HAARETZ». Заголовок статьи: «Украина, консультировавшая онлайн, спасла 250 евреев из пограничной зоны».

Азия

Япония. «The Japan Times» — «Война России стала трудным уроком для Китая»

От противодействия западной «информационной войне» во время конфликта на Тайване до использования «шока и страха» для быстрого подчинения войскам острова китайские стратеги впитывают уроки из российского украинского болота, говорят дипломаты, ученые и аналитики.

Китайские военные эксперты обсуждают конфликт в частных чат-группах, выражая свои взгляды на участие Запада в Украине и предполагаемые недостатки России, говорят два ученых и четверо азиатских и западных дипломатов, которые общаются с китайскими стратегами.

Хотя их выводы еще не появились в официальных военных журналах или государственных СМИ, неспособность России быстро разгромить украинскую армию является ключевой темой, как и опасения по поводу того, насколько хорошо будут работать непроверенные силы Китая.

«Многие китайские эксперты наблюдают за этой войной так, будто они представляют, как она будет разворачиваться, если это произойдет между Китаем и Западом»

Подход России на ранних этапах войны не покорил украинские силы, что вдохновило международное сообщество вмешаться с обменом разведывательными данными, военным оборудованием и экономической изоляцией России.

«Китай, вероятно, должен подумать о проведении гораздо более мощной и более комплексной операции в самом начале, чтобы шокировать и поразить тайваньские силы, чтобы обеспечить большое преимущество», – сказал Чжао, ссылаясь на наблюдение китайских стратегов.

Они считают, что обеспечение этого преимущества «удержит силу противника от желания вмешаться», — сказал он.

Сингапурский ученый Коллин Ко сказал, что такой подход создаст собственные проблемы Народно-освободительной армии Китая.

«Если вы собираетесь шокировать и поражать Тайвань непреодолимой силой на начальных этапах, это может быть много жертв среди гражданского населения», — сказал Ко из Школы международных исследований. Это усложнило бы оккупацию и усилило международную оппозицию.

«Теперь китайцы не могут питать иллюзий, что на Тайване их примут в качестве освободителей и предоставят им поставки и помощь», – сказал он.

США

«WP». Подпись под фото: «Спасатели несут раненого в результате российского удара человека в машину скорой помощи в Харькове, Украине, в среду. Местный чиновник заявил в воскресенье, что нападения на второй по величине город Украины, ставший целью после вторжения России, похоже, замедляются».

Заголовки:

Пелоси в Киеве. Демократ Палаты представителей встречается с Зеленским

В Мариуполе завод эвакуировали около 100 мирных жителей

Хакеры проводят непревзойденные атаки на Россию

Навстречу опасности: 24 часа с харьковскими фельдшерами

Газета NYT Фото подпись: Нэнси Пелоси с Владимиром Зеленским в субботу в Киеве.

Заголовок: ПЕЛОСИ В КИЕВЕ, ПОВТОРЯЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ США О ШИРОКЕ «ПОБЕДЫ»

Некоторые мирные жители эвакуировали Мариупольский металлургический завод

Украине не хватает топлива

Статья: «Заговорил один российский магнат. Возмездие пришло через день».

В ноябре состояние Олега Тинькова составило более 9 миллиардов долларов, он прославился как один из немногих российских бизнес-магнатов, которые собственноручно заработали свое состояние за пределами энергетической и минеральной промышленности, которые были игровыми площадками российской клептократии.

Затем в прошлом месяце господин Тиньков, основатель одного из крупнейших российских банков, раскритиковал войну в Украине в своем сообщении в Instagram.

На следующий день, по его словам, администрация президента Владимира Путина связалась с его руководством и пригрозила национализировать его банк, если он не разорвет с ним связи.

На прошлой неделе он продал свою 35-процентную долю российскому горнодобывающему миллиардеру в рамках того, что он описывает как «отчаянные продажи, точнее распродажи», которые были навязаны ему Кремлем.

«Я не мог обсуждать цену», – сказал Тиньков. «Это было как заложник – берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры.

54-летний господин Тиньков разговаривал с The New York Times по телефону в воскресенье, с места, которое он не разглашает, в своем первом интервью после вторжения Путина в Украину. Он сказал, что нанял охранников после того, как друзья, имеющие контакты в российских службах безопасности, сказали ему, что он должен опасаться за свою жизнь, и шутливо сказал, что пока он пережил лейкемию, но, возможно, «Кремль меня убьет».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ