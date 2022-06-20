Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 19 июня

Темы: Борис Джонсон для Sunday Times: Мы никогда не будем в безопасности, если отвлечемся от Украины; Украина оплакивает смерть своего Романа Ратушного.

Главные темы:

Борис Джонсон для Sunday Times: Мы никогда не будем в безопасности, если отвлечемся от Украины. Четыре шага, которые мы должны предпринять для помощи Украине

Украина оплакивает смерть своего Романа Ратушного

Мировая экономика боится падения. Аналитики предупреждают о неблагоприятном сценарии из-за путинской войны и повышения ставок

Журналист из Италии: Путин выиграл первый тур с Западом

Из-за резкого сокращения поставок природного газа из России уже летом могут быть ограничения для экономики Германии

США пока не будут поставлять боевые беспилотники – итальянская газета

Газета из Австралии — Наши финансовые проблемы приобретают библейские размеры, поскольку растущие расходы спадают на бюджеты домохозяйств, и это будет только намного, гораздо хуже

Через несколько месяцев войны Москва кажется нормальной на поверхности. Но посмотри мимо этого, и ты увидишь, что тьма нарастает.

Великобритания

«The Independent» – «Премьер-министр возвращается к авиабазе RAF Brize Norton вчера после визита в столицу Украины Киева»

Депутаты-тори предупредили Джонсона о промежуточных выборах

Оппозиция говорит, что двойное поражение нанесет удар по авторитету премьер-министра

Sunday Times — Борис Джонсон написал для Sunday Times колонку, где призывает западных лидеров подготовиться к долгой войне в Украине. В ней говорится, что премьер-министр призвал своих союзников сохранять самообладание и обеспечить Украине «стратегическую устойчивость, чтобы выжить и наконец одержать победу» или столкнуться с риском «наибольшей победы агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Колонка: «Борис Джонсон: Мы никогда не будем в безопасности, если отвлечемся от доблестной Украины»

Представьте себе, что мечтам Владимира Путина о победе суждено было осуществиться. Допустим, он смог покинуть все территории Украины, которые сейчас контролируют российские войска.

Что, если бы никто и пальцем не шевелил, когда он аннексировал эту завоеванную территорию и ее испуганный народ в великую Россию.

Принесет ли это мир? Стал бы мир безопаснее? Вы были бы в большей безопасности?

В наших сердцах мы знаем ответ. Такая пародия была огромной победой агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России вечное право «вернуть» любую территорию, когда-либо населенную «славянами», доктрина, позволяющая завоевать огромные просторы Европы, включая союзников по НАТО.

Между тем, во всем мире каждый диктатор почувствовал бы в себе смелость добиваться своих амбиций с помощью силы — и ни одна нация нигде не была бы в безопасности. Действительно ли этого хочет любой человек в любой стране?

Спустя почти четыре месяца после того, как Путин вторгся в Украину и начал величайшую войну в Европе с 1945 года, Великобритания и наши союзники единственные в нашей твердой решимости никогда не одобрять ничего из вышеперечисленного.

Каким должен быть наш подход сейчас, когда путинская война входит в новую фазу? Начну с самого главного факта этой трагедии: украинский героизм и самопожертвование спасли Киев от бронетанкового штурма России и сохранили государство во главе с президентом Зеленским.

Путин может этого не осознавать, но его большой имперский замысел относительно полного завоевания Украины потерпел крах.

Не поддавайтесь мнению, что усиление русского огневого могущества должно привести к устойчивым успехам России. Не дайте себя обмануть болезненно медленным продвижением России на Донбассе или тактическими метаниями туда-сюда на Северодонецком выступлении.

Захват всего Донбасса был целью Путина еще в 2014 году, когда он разжег сепаратистский мятеж и начал свое первое вторжение. Теперь, восемь лет и тысячи жизней, ему все еще не хватает этой цели.

К сожалению, неудачи Путина не означают, что ему хватит мудрости отступить. В своей изоляции он все еще может полагать, что полное завоевание возможно. Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь перемолоть Украину с помощью чистой жестокости. Великобритания и наши друзья должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конце концов одержать победу.

Время – жизненно важный фактор. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению. Наша задача – заручиться поддержкой Украины.

Путин, вероятно, считает, что, наоборот, время союзник России. Он считает, что беспощадная логика подавляющего огневого могущества в конце концов возобладает, а непостоянный Запад окажется неспособным твердо придерживаться любого сложного курса.

Возможно, это и неплохо, если Путин лелеет эти удобства, потому что тогда он не сможет найти веских причин думать, что он не прав, и часы неумолимо тикают против России.

Изо дня в день украинские поля и города усеяны обгоревшими остатками все большего количества русских танков и бронетехники. Чтобы заменить это оборудование, понадобятся годы, а может быть, и десятилетия. И час за часом российские войска тратят на оборудование и боеприпасы быстрее, чем их заводы могут их производить.

Между тем, они открыто пытаются вербовать наемников на Ближнем Востоке и в Африке, надеясь залатать дыры в армии, потерявшей около четверти своего боевого могущества.

Пока Путин обдумывает свои ошибки, Великобритания и наши союзники должны сделать четыре жизненно важных шага, чтобы привлечь время для дела Украины.

Во-первых, мы должны обеспечить, чтобы Украина получала оружие, технику, боеприпасы и учебу быстрее оккупанта и наращивать свои возможности для использования нашей помощи. Перед этой войной британские инструкторы научили более 22 тысяч украинских военнослужащих, и это достижение состоялось за семь лет. Теперь нам нужно двигаться быстрее, тренируя такое количество через несколько месяцев. Поэтому Великобритания планирует работать с нашими друзьями, чтобы подготовить украинские силы для защиты своей страны с потенциалом учить до 10 000 солдат каждые 120 дней.

Во-вторых, мы должны помочь сохранить жизнеспособность украинского государства. Правительство президента Зеленского должно платить зарплату, руководить школами, доставлять помощь и приступать к реконструкции там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, которую мы должны планировать на долгие годы. ЕС играет жизненно важную роль, и я аплодирую лидерам Франции, Германии, Италии и Румынии за визит в Киев в четверг.

В третьих, Россия наложила мертвую хватку на экономику Украины, заблокировав основные экспортные пути через Черное море.

Что серьезнее всего, российская блокада Одессы и других украинских портов препятствует экспорту крайне необходимых продуктов питания для беднейших слоев населения. Пока я пишу, около 25 миллионов тонн кукурузы и пшеницы — все годовое потребление всех наименее развитых стран находится в элеваторах по всей Украине, которые находятся в заложниках России.

Это приводит к четвертому пункту: нам нужно достать эту еду. Великобритания поддерживает усилия ООН по переговорам о безопасном коридоре для экспорта морем. Порты Украины жизненно важны для глобального снабжения продовольствием, и мы будем продолжать поставлять оружие, необходимое для их защиты.

Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость обновления экспорта продовольствия является важнейшей. Все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы.

И все это одна цель. Мы должны укрепить руку наших украинских друзей, чтобы закончить эту войну на условиях, озвученных президентом Зеленским. Это должно быть определение успеха. Украинский народ ясно дал понять, что его не заставят соглашаться на меньшее.

Поступая таким образом, мы и наши союзники будем защищать свою безопасность так же, как и безопасность Украины, и защищать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их копировать.

Европа

Испания. «El País» – «Украина оплакивает смерть своего младшего героя»

Похороны 24-летнего Романа Ратушни, погибшего в войне, которая забирает более 100 потерь в день, всколыхнула страну

Статья: «Мировая экономика боится падения»

Аналитики предупреждают о неблагоприятном сценарии из-за путинской войны и повышения ставок после рекордного туристического сезона.

Призрак рецессии уже здесь. Это трудно заметить, учитывая отличные прогнозы европейского туристического сектора на это лето и очевидное улучшение ситуации на рынке труда. Но аналитики прогнозируют кривые падения. Восстановление, которое должно было случиться после начала пандемии, сходит на нет на фоне безудержной инфляции и влияния войны в Украине. И есть признаки беспокойства.

На этой неделе Уолл-Стрит вступила на путь снижения после накопления убытков более чем на 20%, а ее процентная кривая перевернулась — двухлетние облигации приносят больше десятилетнего долга — два явления, которые рассматриваются как неблагоприятный сценарий, о которых говорят экономисты и бизнесмены. .Не обнадеживают и сигналы из Китая, где прогноз роста снижен до 3,3%.

Опасности не только снаружи. «В Европе все может быть еще мрачнее, чем в США, из-за перспективы бойкота энергоресурсов со стороны России», – говорит британский историк экономики Адам Туз. Мир также наблюдает Европейский центральный банк.

Уже два месяца невозможно найти столик в четырех ресторанах Roman Fontell. В Барселону вернулась суета. После двух лет инертности в город наконец-то вернулись круизные лайнеры, большие концерты и фестивали. И туристы. Отели снова полностью заполнены, а рестораны снова заполняются и нет мест. Это прелюдия к перспективному лету. «Доходи уже выше 2019 года, и прогнозы на ближайшие месяцы очень хорошие», — отмечает Фонтелл. Он пережил пандемический кризис и утверждает, что смог адаптироваться к инфляции. Но не хочет предположить, что может произойти осенью. «Мы научились жить изо дня в день, – говорит он. К тому времени новые облака снова угрожают затмить восстановление экономики, настолько, что аналитики уже видят признаки рецессии.

Формулировка экономических прогнозов стала невозможным занятием. Даже в краткосрочной перспективе. Отскок, который должен последовать за крахом пандемии, угасает. Год назад крупные международные организации предполагали очень сильный рост еврозоны, даже близкий к 4%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) был последним учреждением, снизившим его до 2,8%. В другую эпоху любой экономист дважды бы подумал, прежде чем произнести слово «рецессия». Не сегодня. Встречные ветры дуют в сторону Европы из всех широт, особенно из России. Продолжение войны в Украине и принятие новых пакетов санкций может усилить рост цен и еще больше повредить росту еврозоны.

Если Москва решит полностью перекрыть газовый кран, Европу может ожидать холодная зима.

Среди экономистов начинают распространяться такие высказывания как «черная осень». «Давайте скрестим пальцы», – резюмирует Фонтель, барселонский ресторатор. Если ничего не произойдет неожиданного, то сейчас Европа и Испания должны продолжать расти.

Влиятельный институт Ifo в Германии ожидает, что европейский локомотив вырастет на 2,5% в этом году и на 3,7% в следующем году. Его директор по анализу Тимо Уолмершойер объясняет, что война в Украине, энергетический кризис и ограничения в Китае уже заставили прогнозы на этот год быть снижены на 1,5 пункта по сравнению с прогнозами, сделанными в конце 2021 года.

Однако прогнозы всех организаций пестрят звездочками и сносками. Риски, связанные с пандемией, рассеиваются, но возникают геополитические опасности. «В Европе все может быть еще мрачнее, чем в Соединенных Штатах, из-за перспективы бойкота энергоресурсов со стороны России», – предупреждает Адам Туз, историк и профессор Колумбийского университета.

ЕЦБ наметил сценарий, альтернативный своим основным прогнозам, в котором предусматривается полное закрытие крана Владимиром Путиным. Кремль уже заблокировал поставки нескольким партнерам по ЕС, таким как Нидерланды и Финляндия, а также частично сократил поставки в Германию, Францию ​​и Италию. Европа, однако, опасается, что Москва пойдет еще дальше, сокращая расходы, которые подразумевают нормирование и продолжат поднимать цены.

Эта гипотеза, по мнению ЕЦБ, уже предполагает гораздо более слабый рост в 2022 году, 1,3%, а также сокращение на 1,7% в 2023 году. Инфляция также станет более устойчивой и составит в среднем 8% в этом году и 6,4%. % в следующем году. Высокие цены съедят доходы домохозяйств и потребление снизится. В остатке: стагфляция, которой так опасаются. Несмотря на ограниченное взаимодействие с Россией, было бы удивительно, если бы Испания не была вовлечена в эту динамику.

Пандемия показала, как быстро любой кризис, медицинский или экономический, распространяется на планету. И главные торговые партнеры Европы начинают выявлять признаки истощения.

Центральный банк, возглавляемый Джеромом Пауэллом, хочет, чтобы его агрессивная политика по процентным ставкам привела в лучшем случае к мягкой посадке перегретой экономики. Райт считает это маловероятным. «Учитывая ситуацию с инфляцией, понятно, что ЕЦБ предусматривает сокращение до 2023 года, если Путин перекроет газовый кран.

Адам Туз, подчеркивающий это «резкое изменение» ожиданий, говорит, что прежде всего его беспокоит рынок жилья в США. «За шесть месяцев ставки по ипотеке выросли с 3% до 6%. К 2023 году прогнозируется падение цен. Сектор недвижимости США – самый важный класс активов в мировой экономике», – добавляет он. К этому прилагается крах рынка криптовалют, который уже стал популярен как инвестиция.

Нет хороших новостей и от Китая, другого крупного торгового партнера ЕС и вместе с тем «системного соперника», по словам Брюсселя. Пекина по борьбе с COVID-19, основанная на ограничениях перед лицом новых вспышек, удерживает глобальное распространение в застое, что также является причиной галопирующей инфляции. Инвестиционный банк Nomura ожидает роста для азиатского гиганта на уровне 3,3%, скромного по сравнению с бешеными темпами расширения китайской экономики в последние годы. И эти данные могут уменьшиться, согласно сущности, если пузырь строительных компаний в конце концов лопнет.

Однако не все опасности снаружи. Мир также ожидает решения ЕЦБ по дилемме между ростом и инфляцией.

Однако юг еврозоны во главе с Италией затаил дыхание после повышения премий за риск, объявив лишь о первом повышении процентных ставок. Страх большого облака: долговый кризис 2010 года, в котором тоже был евро. Афанасиос Орфанидес, профессор Массачусетского технологического института, а затем управляющий Центрального банка Кипра и член управляющего совета ЕЦБ считает, что эти проблемы еще предстоит решить. «Поскольку ЕЦБ ужесточает политику, мы можем увидеть более значительное усиление монетарных условий, например, в Италии и Испании. Это может привести к катастрофическим последствиям этих государств-членов, но пострадает вся зона евро», – говорит он.

Если учесть все эти риски, большой вопрос состоит в том, насколько интенсивным будет этот откат. Лоренцо Кодоньо, бывший министр финансов Италии, считает, что, если это произойдет, рецессия будет недолгой и ограничится несколькими странами. И на этот раз, помните, Европа оборудована фондом до 800 миллиардов долларов.

«La Vanguardia» – «Бучая возвращается к жизни после зверств российского вторжения»

Италия. «Corriere della Sera» – «По оружию для Киева идет стычка между Конте и Ди Майо, которому теперь грозит изгнание. Проект резолюции: больше снабжения не будет. Посол России аплодирует. Министр: безопасность в опасности

«Украина сейчас забывает свои старые границы». Президент Украины Владимир Зеленский посещает Николаев и Одессу на фронте. Переговоры заморожены до августа, пресс-секретарь МИД Москвы Мария Захарова: «Границ больше не существует».

«Il Fatto Quotidiano» – «ДИАЛОГ глухих в Киеве: «Контрнаступление в августе».

Другие планы в США и Германии

Украина говорит о возможном возобновлении переговоров с Россией и заключении мира на конец августа.

Но обуславливает перезапуск переговоров снабжением обещанного ему Западом оружия и, следовательно, улучшением позиций на войне, пока войска Москвы продолжают наступление по всему Донбассу. Один из киевских переговорщиков Давид Арахамия сообщил «Голосу Америки», что переговоры, остановленные встречей в Турции 29 марта, смогут возобновиться «после серии контрнаступлений», однако, не предоставив более подробной информации, «чтобы не поделиться планами с россиянами».

«Той Украины, которую мы знали, в тех пределах уже нет. И ее больше не будет. Это очевидно», – говорит пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Пентагон объявил, что четыре беспилотника с вооружением, запланированные на поставку в марте, фактически не будут поставлены: есть опасения, что они попадут в руки россиян, которые могли бы изучить технологию и внедрить

Согласно сообщению Reuters, раскрывающему предысторию этого решения, возражение против поставок, уже одобренное Белым домом, было выдвинуто экспертами Пентагона, специализирующимися на недопущении попадания сложных технологий в руки врага.

ПРОДАЖА Украине четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle, вооруженных ракетами Hellfire и предназначенных для использования против российских на полях сражений, были заблокированы, поскольку радары и оборудование наблюдения, которыми оснащены самолеты, могут создать проблемы безопасности для США, если перехвачен вероятным противником. Окончательное решение еще не принято: рассматриваются альтернативные решения, например, размещение менее сложных материалов на следующих в Украину беспилотниках. Каждый MQ-1C Grey Eagle стоит примерно 10 миллионов долларов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возвращаясь в Лондон после своей второй украинской миссии, подтверждает «долгосрочную» поддержку президента Украины Владимира Зеленского в целях «долгой войны», предусмотренной НАТО для ослабления России.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель из Брюсселя обвинил Россию в «милитаризации» экспорта пшеницы и «использовании его как инструмент шантажа против всех, кто выступает против ее агрессии».

«Перестрелка в Киеве» – La Repubblica

Министр иностранных дел: «С НАТО или нет риска». Посол России Разов раздувает огонь: «Не все в Италии согласны на отправку вооружений»

Джентилони: «Россия боится свобод Европы»

Дескальцы: «С алжирским газом мы преодолеем зиму»

«Libero» – M5S бросает вызов Драги за оружие в Киеве. Теперь раскол поближе.

«Путин выиграл первый тур с Западом». Барбара Спинелли, журналист, утверждает: «Неправда, что обе воюющие стороны будут неудачниками. Россия потеряет многое, но она сможет сказать, что завоевала основные, промышленно развитые части Украины. Украина же, с другой стороны, будет государством-неудачником благодаря западному оружию, которое губительно затянуло войну». Трудно не поделиться этим достаточно понятным диагнозом.

Косово. «Koha Ditore» – «Британский премьер отмечает усталость украинцев от войны с Россией»

Подпись под фото: «Санкт-Петербург, 18 июня (АП) – Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик встретился в субботу в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи боснийский националист сказал российскому президенту, что Босния не хочет вводить санкции против России в связи с ее военной операцией в Украине. Путин выразил надежду, что отношения между Россией и Боснией будут развиваться еще больше, невзирая на нынешние трудности».

Германия. «Der Tagesspiegel» — Главный материал: «Из-за резкого сокращения поставок природного газа из России уже летом могут возникнуть ограничения для экономики Германии».

Если поставки со стороны государственной компании «Газпром» не выйдут на обычный уровень в ближайшие дни, федеральному правительству придется летом обсудить ограничения примерно с 2000 крупными заказчиками, заявил глава Федерального сетевого агентства Мюллер германскому информационному агентству. «Сейчас хорошо» экономить газ и запасать его на зиму. Ранее Россия сократила поставки газопровода «Северный поток-1». «Это должно нас озаботить и поднять цены», — сказал Мюллер.

Также говорят, что больше смысла повышать потенциал в домохозяйствах, «что возможно с помощью стимулов», — сказал экономист, который является членом Консультативного совета по оценке общественного развития «Rheinische Post». Она предлагает бонусы для домохозяйств, экономно использующих газ. Федеральный канцлер Олаф Шольц поначалу не хочет комментировать предусмотренные законом меры по энергосбережению. «Я не сторонник обсуждения отдельных мер сейчас, пока не появится общая концепция», — сказал политик СДПГ.

Дросселирование поставок российского газа также разжигает споры о расширении использования угольных электростанций. «Если мы будем временно полагаться на угольные электростанции в большем масштабе, пока мы не станем фактически независимы от российской энергетики, мы сэкономим газ», — заявил Tagesspiegel министр экономики Нижней Саксонии Бернд Альтусманн. Он раскритиковал тот факт, что многие газовые электростанции в Германии также использовались для производства электроэнергии во время войны в Украине.

По данным Федерального сетевого агентства, уровень заполнения газохранилищ Германии в субботу составил 56,67 процента после 56,29 процента в пятницу. Федеральное правительство поставило цель до ноября заполнить местные резервуары для хранения газа на 90 процентов.

Турция. «OLAY» — «Особое внимание «хорошему другу» Джонсону

Президент Украины Зеленский, не посмотревший на лицо французскому лидеру Макрону, посетившему Киев, очень тепло встретил премьер-министра Великобритании Джонсона.

Джонсон, которого Зеленский называет «очень хорошим другом», предложил начать программу военной подготовки в Украине.

Азия

Филиппины. Sunday Inquirer — Киев приблизился к «европейской мечте» Киев получил значительный импульс в пятницу, когда Европейский союз одобрил его кандидатуру в блоке, что предвещает серьезный геополитический сдвиг после вторжения России.

Австралия

«The West Australian» — ЭТО РАСХОДЫ МИРА, КОТОРЫЙ МЫ ЗНАЕМ (и мы не чувствуем себя хорошо)

Наши финансовые проблемы приобретают библейские размеры, поскольку растущие расходы спадают на бюджеты домохозяйств, и это будет только намного, намного хуже

Южная Америка

Панама. «LEP» – Украина приближается к вступлению в ЕС

На пресс-конференции Европейская комиссия попросила страны-члены предложить Украине, Молдове и Грузии перспективу стать членами, что значит открыть для них двери, однако для реализации этого предложения страны должны выполнить некоторые реформы. Украина и Молдова получили статус кандидатов

США и Канада

«WP» – «Решение оставаться на месте или бежать из разрушенных квартир связано с двумя странами»

«В Славянске конфликт лояльности с приближением русских войск»

Елена Валентиновна стояла в груде мусора, разглядывая то, что осталось от скромной гостиной ее старой родственницы.

Несколькими часами раньше российская артиллерия обстреляла этот многоквартирный дом, разорвав в куски Инну Федоровну, сидевшую в кресле, когда она смотрела телевизор.

Теперь телевизор перевернут. Окно исчезло. Кровь растеклась по полу.

Валентина перебирала вещи 78-летней женщины в поисках фотографии, чтобы положить ее на могилу, осторожно переступая обломки стекла, обломки костей и аккуратно сложенную пару окровавленных пластиковых очков.

«Мы никому ничего не должны», — сказала она.

Лишь девять жителей этого сильно разрушенного 120-квартирного многоквартирного дома остались с тех пор, как 31 мая по нему нанесли удар российские войска. По словам соседей, целью нападения, вероятно, были украинские военные, спящие в соседней школе, которая также пострадала.

Большинство мирных жителей сбежали, поскольку российские войска приближаются к этому стратегическому городу на востоке Украины. Многие уехали, опасаясь артиллерийских обстрелов своих домов и жестокой оккупации, которую россияне установили в других местах.

Но это разрушенное многоквартирное здание иллюстрирует сложный выбор, с которым сталкиваются люди вместе с глубокими историческими, культурными и семейными узами как с Украиной, так и с Россией. Ушедшие бежали в противоположных направлениях: одни на восток, в сторону удерживаемых Россией сепаратистских территорий, другие на запад, в более безопасные районы Украины.

Подпись под фото: «59-летняя Елена Войтенко – одна из немногих жителей, выживших после попадания смертоносной ракеты у ее дома 31 мая в Славянске, Украина».

«PNS» – «Украина получает возможный путь в ЕС и обещания помощи»

«Arkansas Democrat Gazette» – «Украина вручила медали медикам»

«Лучшие люди умирают», — сокрушаются на похоронах молодого солдата

Подпись под фото: «В субботу солдаты держат сигнальные ракеты на похоронах активиста и солдата Романа Ратушного в Киеве, Украине. Ратушный погиб в бою под Изюмом, где за контроль борются русские и украинские войска.»

Канада. «Toronto Star» – возвращение репортера в Россию

Через несколько месяцев войны Москва кажется нормальной на поверхности. Но посмотри мимо этого, и ты увидишь, что тьма нарастает.

Спасская башня Кремля и собор Василия Блаженного видны во время заката в центре Москвы, где жизнь для многих стала чрезвычайно угнетающей.

Как там в Москве?

За четыре года жизни в российской столице я бессчетное количество раз задавал этот вопрос.

Мой стандартный ответ был примерно таким: это волшебное место с историей и драмой на каждом углу. Чистый, светлый и безопасный на поверхности, но с темными и угрожающими силами, которые появлялись при малейшем намеке на вызов власти президента Владимира Путина.

Кроме огней и гламура Большого театра, нарушение прав человека. Откровенные репрессии на Пушкинской площади. Контрасты города, где «Детский мир» (популярный детский торговый центр) отделен от Лубянки (перед ней штаб-квартиры ФСБ и КГБ) всего четырьмя полосами движения.

И это не говоря о зияющей пропасти, которая существует между условиями в Москве и остальной России.

Как дела сейчас, спустя почти четыре месяца после вторжения России в Украину? После четырех месяцев экономических санкций, призванных заставить Путина обуздать?

Мое впечатление от недельного визита в Москву через три месяца после отъезда из страны таково, что предполагаемый ущерб еще не нанесен.

На первый взгляд, город такой же наэлектризованный, живой и яркий, как и раньше.

В минувшие выходные был государственный праздник, посвященный Дню России, посвященному началу конституционной реформы 1990 года в бывшем Советском Союзе.

Столичные рестораны были переполнены. Модная молодежь и семьи с маленькими детьми нежились в лучах приближающегося лета. С балкона второго этажа дома на моей улице оперный певец дал импровизированный концерт для восторженных прохожих.

Но тянущаяся темнота прямо под манящим фасадом Москвы распространяется и сгущается. На лице, которое представляет миру российская столица, хотя она в большинстве своем остается без внимания широкой публики, появляются трещины.

Некоторые изменения невозможно полностью скрыть.

В Атриуме, торговом центре рядом с Курским вокзалом в Москве, эффект наиболее заметен на втором этаже, где иностранные ритейлеры, включая Nespresso, Reebok, Levis, Vans и Uniqlo, закрыты по техническим причинам. со стороны администрации торгового центра.

Но гигант фаст-фуда McDonald’s уже переродился в управлении России и предлагает почти идентичный продукт. Новые автомобили Lada сходят с бывших конвейеров Renault — пока без таких систем безопасности, как антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности и антипробуксовочная система.

А эксперты в области розничной торговли говорят, что спрос на западные бренды удовлетворяется за счет растущего российского рынка перепродажи, за счет частных продаж западных брендов, проникающих в страну, в магазинах секонд-хенда или в специализированных универмагах по сниженной цене, аналогичных концепции победителей и маршалов.

Снаружи на улицах жизнь бьет ключом.

Москва – показной город. Люди с деньгами устраивают из этого шоу, а роскошные автомобили продолжают забивать город. BMW, Porsche и Mercedes, возможно, прекратили свои операции в России, но в то время как скачки цен на бензин в Канаде приближаются к 2 долларам за литр, россияне выигрывают от низкой и стабильной цены на заправках, которая колеблется примерно вдвое ниже.

Некоторые подозревают, что это дело рук российского президента, чье оправдание ведения войны в Украине — чтобы избавить страну от нацистов — может быть оторвано от реальности, но прекрасно осознает, что бесполезное ворчание автомобилистов по ценам на бензин может разжечь всеобщее недовольство. .

Заметные признаки поддержки или противодействия войне в столице были редкостью.

В конце 12-часовой поездки в Москву из Риги, Латвия, я проснулся от того, что увидел через лобовое стекло стилизованную букву Z с черно-оранжевыми полосами георгиевской ленты. Этот символ, украшавший сторону временного убежища на полицейском блокпосте на шоссе, был воспринят как демонстрация поддержки российского вторжения, и противники войны сравнили его с нацистской свастикой.

В Москве острые и разделительные линии символа появлялись нечасто: в пуговице, прикрепленной к груди женщины, продающей букеты (ландыши) на улице; на плечевой нашивке спортивной куртки юноши; и со стороны здания, выходящего на одну из оживленных кольцевых дорог Москвы.

Дискомфорт в разговорах о войне более заметен.

«Да, война — это, конечно, страшное дело», — пытался объяснить один из москвичей, когда мы коснулись конфликта в Украине. «Но…»

Но что? Такие разговоры редки и деликатны, возможно потому, что они ведутся с западным журналистом, и они крутятся в различных неудовлетворительных направлениях.

«Но украинцы и россияне – один народ…»

«Но Донбасс – это историческая земля России…»

«Но Польша неизбежно захватит Западную Украину…»

«А что же делать?»

Некоторые говорят, что население начинает охватывать чувство бессилия.

Говоря о поддержке войны, политолог Кирилл Рогов заявил независимой «Новой газете», что россияне, не покидавшие страну с 24 февраля, перешли в режим выживания.

«Они перестают искать альтернативные источники информации, потому что эта информация не нужна. Это разрушает их жизнь, разрушает их благополучие», – сказал он. Короче, это небезопасно. За четыре коротких месяца Путин превратился из простого авторитарного лидера в главу государства, которое становится еще более ревностно репрессивным.

ОВД-Инфо, организация, отслеживающая политические репрессии в России, насчитала 15 451 задержание в связи с антивоенными демонстрациями после вторжения 24 февраля.

Как сообщается в Telegram-канале ОВД-Инфо, из 67 таких задержаний, совершенных в День России 12 июня, 43 человека, как сообщается, были обнаружены полицией посредством программного обеспечения для распознавания лиц, недавно установленного в системе московского метрополитена.

В этом месяце популярному писателю Максиму Глуховскому, откровенному противнику войны, сообщили о возбуждении против него уголовного дела за дискредитацию российских военных. На следующий день в московском театре запретили показ спектакля по одному из его романов «Текст».

И все признаки свидетельствуют о холодном русском лете.

Один из законопроектов, представленный Думе, расширит критерии для тех, кого можно считать «иностранными агентами», позволяя правительству отказывать таким лицам и организациям в налоговых льготах и ​​запрещая обучать детей или производить информацию, которая может повлиять на молодые умы.

Другой законопроект грозит длительными тюремными сроками и огромными штрафами сотрудничающим с иностранными спецслужбами.

А в стране, с гордостью принимавшей и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу, высокопоставленный законодатель рассуждает о запрете публичной рекламы на любых языках, кроме русского.

Некоторые видят в грандиозном нападении как на Украину, так и на население России попытку Владимира Путина восстановить империю. Но через щели тщательно культивированного образа Москвы вырисовываются контуры новой России, что-то вроде крепости, которую нельзя ни пробить, ни убежать.

Хорошая первая полоса за 16 июня – Австралия «Mosman Daily»

Украина особенная: местные герои и беженцы. Здесь глубокие связи с Украиной. Журналистка говорит с некоторыми необычными местными жителями о том, что они делают, чтобы облегчить страдания в разоренной войне стране