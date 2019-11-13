Браконьеры в Одесской области наловили рыбы и раков на 15 тысяч гривен

Инспекторы Одесского рыбоохранного патруля проводили рейд в Болградском районе. Во время проверки они заметили браконьеров на озере Ялпуг.

Об этом сообщают в пресс-службе регионального филиала рыбоохранного патруля.

Злоумышленников было двое. Они ловили рыбу с помощью сетей, передвигаясь на резиновой лодке. Инспекторы изъяли у них два десятка орудий ловли, конфисковали и плавсредство.

У нарушителей обнаружили 43,3 кило незаконно выловленной рыбы и раков, все это также у них забрали.

По подсчетам сотрудников ведомства, в целом браконьеры примерно на 15 тысяч гривен нанесли ущерба водным биоресурсам области.

На рыбаков составили административный протокол, им грозит штраф.

Фото: пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля

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