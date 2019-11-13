Браконьеры в Одесской области наловили рыбы и раков на 15 тысяч гривен

Инспекторы Одесского рыбоохранного патруля проводили рейд в Болградском районе. Во время проверки они заметили браконьеров на озере Ялпуг.
Об этом сообщают в пресс-службе регионального филиала рыбоохранного патруля.
Злоумышленников было двое. Они ловили рыбу с помощью сетей, передвигаясь на резиновой лодке. Инспекторы изъяли у них два десятка орудий ловли, конфисковали и плавсредство.
У нарушителей обнаружили 43,3 кило незаконно выловленной рыбы и раков, все это также у них забрали.
По подсчетам сотрудников ведомства, в целом браконьеры примерно на 15 тысяч гривен нанесли ущерба водным биоресурсам области.
На рыбаков составили административный протокол, им грозит штраф.
Фото: пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля