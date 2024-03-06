Большая часть Одессы 6 марта останется без электроснабжения (список адресов)

В среду, 6 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Малиновского 31-37, 41, 47,
- 6 линия Дача Ковалевского 142, 6,
- 7-я линия Дача Ковалевского, 1, 142, 126,
- 8 линия Дача Ковалевского, 142, 3, 5, 231, 8,18,151, 24/136,
- 9 линия Дачи Ковалевского, 7,12,
- 11 линия Дача Ковалевского, 103-182,
- 12 линия Дача Ковалевского, 1, 6, 9, 140, 142,
- переулок Амундсена 1-11, 105-148,
- 6 Линия Амундсена, 1 -14, 123-127, 265, 268,
- 7 Линия Амундсена, 124-147,
- 8 Линия Амундсена, 136-245,
- 9 Линия Амундсена, 18, 168 — 258,
- 10 Линия Амундсена 142, 1/уч, 184-262,
- 11 Линия Амундсена 2, 6, 196 — 223,
- 12 Линия Амундсена, 11,
- Ореховая,170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,
- Амундсена 142/Правды, 1/1-255 корп., 150-207, 254,
1-я Линия М. Демченко, 3-20,
- 2-я Линия М. Демченко, 2-31,
- 3-я линия М. Демченко, 5-67,
- 4-я Линия М. Демченко, 1-93, 237-265,
5-я Линия М. Демченко, 6-270,
6-я Линия М. Демченко, 11-36, 100-121,
- Белорусская, 2 — 38,
- Вершинная, 1 -33,
- Эстонская, 1-10,
- Просвещения, 1-11,
- пер. Гетманский, 4,
- М. Огренича, 1 -12,
- пер. Ковалевского, 9,
- Краснова, 9,
- Неделина, 111,
- Шклярука, 4 -12,
- Ефима Геллера, 73 — 106,
- Авиаторов, 43,
- Витебская, 1а,
- Якутская, 2 — 10,
- Вирского, 1-4,
- Мичурина, 3-7.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Солнечная, 1-41,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Панаса Мирного, 1-26, 32, 34,
- Улитина, 19-25,
- Ак. Гаркавого, 15, 47-53,
- Ветеранов Труда, 1 — 49,
- Житомирская, 1-9, 21 — 64, 132а, 154, 170-202,
- Литакова, 28-52,
- Могилевская, 1-22,
- Селянская, 1-33,
- Сельская, 13А,
- Южная, 27,
- Аркаса, 1 — 74,
- Бородинская, 2 — 79,
- Горизонтальная, 10 — 60,
- Магистральная, 1-62,
- Патриотическая, 1 — 76,
- Ученическая, 57 — 61,
- Пл. Соборная, 2, 4, 6,
- Ашхабадская, 1 — 36,
- Крайняя, 11 — 88,
- Умова, 1 — 29, 75-122,
- 1-я Ползунова, 3 — 24,
- Нескучная, 1, 8, 11 — 61,
- Петра Лещенко, 1- 79, 100, 102,
- Северная, 1-44,
- Ползунова, 1-7,
- пер. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
- Чумацкая, 103,
- пер. Ползунова, 2, 8а/22,
- Карпатская, 1 — 22,
- Рижская, 1-8, 12 — 34,
- Сталепрокатная, 1 -34, 418/корп.26,
- переулок Гагарина, 1-25,
- просп. Гагарина, 1,
- Владимира Сосюры, 1, 29-82,
- Леонова, 57,
- 2-а Станционная, 15,
- Дальницкая, 19, 2/1,15/корп.17,28,33,
- Проселочная, 1-23, 39,
- Пугачева, 1 — 34,
- Транспортная, 1-19,
- Шефская, 25, 25а, 26,
- Творческая, 1-51,
- Уманская, 1-46,
- Ак. Гаркавого, 29-43, 148-156,
- Волоколамская, 1-60,
- Июльская, 1-31,
- Подольская, 2-34,
- Самарская, 1-67,
- Клиновая, 1 — 60,
- Смоленская, 1-15, 19-51,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21,
- Болградская, 2-22,
- пер. 2-й Восточный, 1-9,
- пер. Черновицкий, 21- 40,
- Молодежная, 1-34,
- Полевая, 1-49,
- Урожайная, 3-44,
- Путевая, 4,
- Сосюры, 41-52,
- Тираспольская, 1-17, 25,
- Садовая, 11-21,
- Преображенская, 21,23.
Северный РЭС
Работы до 17.00
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Керченская, 8-34,
- Леси Украинки, 1-28, 86,
- Ломоносова, 13-18,
- Ростовская, 1-19,
- просп. Добровольского, 1-7, 26-59, 85-93,
- 36-я линия, 15, 43,49, 51,
- линия 36-а /с. Шевченко, 55-59,
- линия 37-а /с. Шевченко, 39А, 43,
- линия 52-а /с. Шевченко,
- линия 53-я /с. Шевченко, 3-29,
- 4-я линия на жилом массиве, 29-31, 50,
- 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
- 6-я линия на жилом массиве, 25-36,
- 7-я линия на жилом массиве, 3-36,
- 8-я линия на жилом массиве, 25- 35,
- 9-я линия на жилом массиве, 25-37,
- 10-я линия на жилом массиве, 19-24,
- 36-я линия на жилом массиве, 1-24, 25/корп.2-59,
- 37-я линия на жилом массиве, 1-34,
- 38-я линия на жилом массиве, 1-16,
- 39-я линия на жилом массиве, 1-16, 30,
- 40-я линия на жилом массиве, 1-5,
- 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
- 42-я линия на жилом массиве, 1-16,
- 43-я линия на жилом массиве, 1-36,
- 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
- 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
- 46-я линия на жилом массиве, 1-35,
- 47-я линия на жилом массиве, 1-31,
- 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
- 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 51-я линия на жилом массиве, 1-27,
- 53-я линия на жилом массиве, 2,
- 54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15,
- 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
- Песочная, 1-172,
- Соляная, 1-85,
- пер. Песочный, 1-4,
- Луцкая, 1-29, 59-135,
- Вишневая, 1-43,
- пер. Вишневый, 2-14,
- Курская, 1-95,
- Рельефная, 1-35,
- Адама Мицкевича, 1-35, 1-30,
- Демьянова, 1-13,
- Яблочная, 1-4,
- Ракетная, 1-18,
- Жолио Кюри, 1-26,
- Раздольная, 1- 74,
- Серогодского, 1-73,
- Шептицкого, 4-81,
- Центральная, 2-38,
- Степная, 1-14,
- Победы, 1-87,
- Симферопольская, 1-24,
- Конноармейская, 2-57,
- Мелитопольская, 1-58,
- К. Кузнецова, 71-90.