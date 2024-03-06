Новости Одессы и Одесской области

Большая часть Одессы 6 марта останется без электроснабжения (список адресов)

Большая часть Одессы 6 марта останется без электроснабжения (список адресов)

В среду, 6 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Малиновского 31-37, 41, 47,
  • 6 линия Дача Ковалевского 142, 6,
  • 7-я линия Дача Ковалевского, 1, 142, 126,
  • 8 линия Дача Ковалевского, 142, 3, 5, 231, 8,18,151, 24/136,
  • 9 линия Дачи Ковалевского, 7,12,
  • 11 линия Дача Ковалевского, 103-182,
  • 12 линия Дача Ковалевского, 1, 6, 9, 140, 142,
  • переулок Амундсена 1-11, 105-148,
  • 6 Линия Амундсена, 1 -14, 123-127, 265, 268,
  • 7 Линия Амундсена, 124-147,
  • 8 Линия Амундсена, 136-245,
  • 9 Линия Амундсена, 18, 168 — 258,
  • 10 Линия Амундсена 142, 1/уч, 184-262,
  • 11 Линия Амундсена 2, 6, 196 — 223,
  • 12 Линия Амундсена, 11,
  • Ореховая,170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,
  • Амундсена 142/Правды, 1/1-255 корп., 150-207, 254,
    1-я Линия М. Демченко, 3-20,
  • 2-я Линия М. Демченко, 2-31,
  • 3-я линия М. Демченко, 5-67,
  • 4-я Линия М. Демченко, 1-93, 237-265,
    5-я Линия М. Демченко, 6-270,
    6-я Линия М. Демченко, 11-36, 100-121,
  • Белорусская, 2 — 38,
  • Вершинная, 1 -33,
  • Эстонская, 1-10,
  • Просвещения, 1-11,
  • пер. Гетманский, 4,
  • М. Огренича, 1 -12,
  • пер. Ковалевского, 9,
  • Краснова, 9,
  • Неделина, 111,
  • Шклярука, 4 -12,
  • Ефима Геллера, 73 — 106,
  • Авиаторов, 43,
  • Витебская, 1а,
  • Якутская, 2 — 10,
  • Вирского, 1-4,
  • Мичурина, 3-7.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Солнечная, 1-41,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Панаса Мирного, 1-26, 32, 34,
  • Улитина, 19-25,
  • Ак. Гаркавого, 15, 47-53,
  • Ветеранов Труда, 1 — 49,
  • Житомирская, 1-9, 21 — 64, 132а, 154, 170-202,
  • Литакова, 28-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Селянская, 1-33,
  • Сельская, 13А,
  • Южная, 27,
  • Аркаса, 1 — 74,
  • Бородинская, 2 — 79,
  • Горизонтальная, 10 — 60,
  • Магистральная, 1-62,
  • Патриотическая, 1 — 76,
  • Ученическая, 57 — 61,
  • Пл. Соборная, 2, 4, 6,
  • Ашхабадская, 1 — 36,
  • Крайняя, 11 — 88,
  • Умова, 1 — 29, 75-122,
  • 1-я Ползунова, 3 — 24,
  • Нескучная, 1, 8, 11 — 61,
  • Петра Лещенко, 1- 79, 100, 102,
  • Северная, 1-44,
  • Ползунова, 1-7,
  • пер. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. Ползунова, 2, 8а/22,
  • Карпатская, 1 — 22,
  • Рижская, 1-8, 12 — 34,
  • Сталепрокатная, 1 -34, 418/корп.26,
  • переулок Гагарина, 1-25,
  • просп. Гагарина, 1,
  • Владимира Сосюры, 1, 29-82,
  • Леонова, 57,
  • 2-а Станционная, 15,
  • Дальницкая, 19, 2/1,15/корп.17,28,33,
  • Проселочная, 1-23, 39,
  • Пугачева, 1 — 34,
  • Транспортная, 1-19,
  • Шефская, 25, 25а, 26,
  • Творческая, 1-51,
  • Уманская, 1-46,
  • Ак. Гаркавого, 29-43, 148-156,
  • Волоколамская, 1-60,
  • Июльская, 1-31,
  • Подольская, 2-34,
  • Самарская, 1-67,
  • Клиновая, 1 — 60,
  • Смоленская, 1-15, 19-51,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-22,
  • пер. 2-й Восточный, 1-9,
  • пер. Черновицкий, 21- 40,
  • Молодежная, 1-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • Путевая, 4,
  • Сосюры, 41-52,
  • Тираспольская, 1-17, 25,
  • Садовая, 11-21,
  • Преображенская, 21,23.

Северный РЭС

Работы до 17.00

  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Керченская, 8-34,
  • Леси Украинки, 1-28, 86,
  • Ломоносова, 13-18,
  • Ростовская, 1-19,
  • просп. Добровольского, 1-7, 26-59, 85-93,
  • 36-я линия, 15, 43,49, 51,
  • линия 36-а /с. Шевченко, 55-59,
  • линия 37-а /с. Шевченко, 39А, 43,
  • линия 52-а /с. Шевченко,
  • линия 53-я /с. Шевченко, 3-29,
  • 4-я линия на жилом массиве, 29-31, 50,
  • 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
  • 6-я линия на жилом массиве, 25-36,
  • 7-я линия на жилом массиве, 3-36,
  • 8-я линия на жилом массиве, 25- 35,
  • 9-я линия на жилом массиве, 25-37,
  • 10-я линия на жилом массиве, 19-24,
  • 36-я линия на жилом массиве, 1-24, 25/корп.2-59,
  • 37-я линия на жилом массиве, 1-34,
  • 38-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • 39-я линия на жилом массиве, 1-16, 30,
  • 40-я линия на жилом массиве, 1-5,
  • 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
  • 42-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • 43-я линия на жилом массиве, 1-36,
  • 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
  • 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
  • 46-я линия на жилом массиве, 1-35,
  • 47-я линия на жилом массиве, 1-31,
  • 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
  • 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 51-я линия на жилом массиве, 1-27,
  • 53-я линия на жилом массиве, 2,
  • 54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15,
  • 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
  • Песочная, 1-172,
  • Соляная, 1-85,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • Луцкая, 1-29, 59-135,
  • Вишневая, 1-43,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • Курская, 1-95,
  • Рельефная, 1-35,
  • Адама Мицкевича, 1-35, 1-30,
  • Демьянова, 1-13,
  • Яблочная, 1-4,
  • Ракетная, 1-18,
  • Жолио Кюри, 1-26,
  • Раздольная, 1- 74,
  • Серогодского, 1-73,
  • Шептицкого, 4-81,
  • Центральная, 2-38,
  • Степная, 1-14,
  • Победы, 1-87,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Мелитопольская, 1-58,
  • К. Кузнецова, 71-90.
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