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Більша частина Одеси 6 березня залишиться без електропостачання (список адрес)

Більша частина Одеси 6 березня залишиться без електропостачання (список адрес)

У середу, 6 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Малиновського 31-37, 41, 47,
  • 6 лінія Дача Ковалевського 142, 6,
  • 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 1, 142, 126,
  • 8 лінія Дача Ковалевського, 142, 3, 5, 231, 8,18,151, 24/136,
  • 9 лінія Дачі Ковалевського, 7,12,
  • 11 лінія Дача Ковалевського, 103-182,
  • 12 лінія Дача Ковалевського, 1, 6, 9, 140, 142,
  • пров. Амундсена 1-11, 105 -148,
  • 6 Лінія Амундсена, 1 -14, 123-127, 265, 268,
  • 7 Лінія Амундсена, 124 – 147,
  • 8 Лінія Амундсена, 136-245,
  • 9 Лінія Амундсена, 18, 168 – 258,
  • 10 лінія Амундсена 142, 1/уч, 184-262,
  • 11 лінія Амундсена 2, 6, 196 – 223,
  • 12 Лінія Амундсена, 11,
  • Горіхова,170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,
  • Амундсена 142/Правди, 1/1-255 корп., 150-207, 254,
  • 1-а Лінія М. Демченко, 3-20,
  • 2-а Лінія М. Демченко, 2-31,
  • 3-я лінія М. Демченко, 5-67,
  • 4-а Лінія М. Демченко, 1-93, 237-265,
  • 5-а Лінія М. Демченко, 6-270,
  • 6-а Лінія М. Демченко, 11-36, 100-121,
  • Білоруська, 2 – 38,
  • Вершинна, 1 -33,
  • Естонська, 1-10,
  • Просвіти, 1-11,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • М. Огренича, 1 -12,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • Краснова, 9,
  • Недєліна, 111,
  • Шклярука, 4 -12,
  • Юхима Геллера, 73 – 106,
  • Авіаторів, 43,
  • Вітебська, 1а,
  • Якутська, 2 – 10,
  • Вірського, 1-4,
  • Мічуріна, 3-7.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Сонячна, 1-41,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Панаса Мирного, 1-26, 32, 34,
  • Улітіна, 19-25,
  • Ак. Гаркавого, 15, 47-53,
  • Ветеранів Праці, 1 – 49,
  • Житомирська, 1-9, 21 – 64, 132а, 154, 170-202,
  • Літакова, 28-52,
  • Могилевська, 1-22,
  • Селянська, 1-33,
  • Сільська, 13А,
  • Південна, 27,
  • Аркаса, 1 – 74,
  • Бородінська, 2 – 79,
  • Горизонтальна, 10 – 60,
  • Магістральна, 1-62,
  • Патріотична, 1 – 76,
  • Учнівська, 57 – 61,
  • Пл. Соборна, 2, 4, 6,
  • Ашхабадська, 1 – 36,
  • Крайня, 11 – 88,
  • Умова, 1 – 29, 75-122,
  • 1-а Ползунова, 3 – 24,
  • Нескучна, 1, 8, 11 – 61,
  • Петра Лещенка, 1- 79, 100, 102,
  • Північна, 1-44,
  • Ползунова, 1-7,
  • пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Ползунова, 2, 8а/22,
  • Карпатська, 1 – 22,
  • Ризька, 1-8, 12 – 34,
  • Сталепрокатна, 1 -34, 418/корп.26,
  • пров. Гагаріна, 1-25,
  • просп. Гагаріна, 1,
  • Володимира Сосюри, 1, 29-82,
  • Леонова, 57,
  • 2-а Станційна, 15,
  • Дальницька, 19, 2/1,15/корп.17,28,33,
  • Просьолочна, 1-23, 39,
  • Пугачова, 1 – 34,
  • Транспортна, 1-19,
  • Шефська, 25, 25а, 26,
  • Творча, 1-51,
  • Уманська, 1-46,
  • Ак. Гаркавого, 29-43, 148-156,
  • Волоколамська, 1-60,
  • Липнева, 1-31,
  • Подільська, 2-34,
  • Самарська, 1-67,
  • Клинова, 1 – 60,
  • Смоленська, 1-15, 19-51,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Болградська, 2-22,
  • пров. 2-й Східний, 1-9,
  • пров. Чернівецький, 21- 40,
  • Молодіжна, 1-34,
  • Польова, 1-49,
  • Урожайна, 3-44,
  • Путьова, 4,
  • Сосюри, 41-52,
  • Тираспільська, 1-17, 25,
  • Садова, 11-21,
  • Преображенська, 21,23.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-34,
  • Лесі Українки, 1-28, 86,
  • Ломоносова, 13-18,
  • Ростовська, 1-19,
  • просп. Добровольського, 1-7, 26-59, 85-93,
  • 36-а лінія, 15, 43,49, 51,
  • лінія 36-а /с. Шевченко, 55-59,
  • лінія 37-а /с. Шевченко, 39А, 43,
  • лінія 52-а /с. Шевченко,
  • лінія 53-я /с. Шевченко, 3-29,
  • 4-а лінія на житловому масиві, 29-31, 50,
  • 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
  • 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
  • 7-а лінія на житловому масиві, 3-36,
  • 8-а лінія на житловому масиві,25- 35,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 25-37,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
  • 36-а лінія на житловому масиві, 1-24, 25/корп.2-59,
  • 37-а лінія на житловому масиві,1-34,
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 1-16,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1-16, 30,
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 1-5,
  • 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
  • 42-а лінія на житловому масиві, 1-16,
  • 43-а лінія на житловому масиві, 1-36,
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
  • 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
  • 47-а лінія на житловому масиві, 1-31,
  • 48-а лінія на житловому масиві, 1-28
  • 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
  • 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
  • 51-а лінія на житловому масиві, 1-27,
  • 53-а лінія на житловому масиві, 2,
  • 54-а лінія на житловому масиві, 1-7, 15,
  • 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
  • Пісочна, 1-172,
  • Соляна, 1-85,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • Луцька, 1-29, 59-135,
  • Вишнева, 1-43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Курська, 1-95,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Адама Міцкевича, 1-35, 1-30,
  • Дем’янова, 1-13,
  • Яблучна, 1-4,
  • Ракетна, 1-18,
  • Жоліо Кюрі, 1-26,
  • Роздольна, 1- 74,
  • Серогодського, 1-73,
  • Шептицького, 4-81,
  • Центральна, 2-38,
  • Степова, 1-14,
  • Перемоги, 1-87,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Мелітопольська, 1-58,
  • К. Кузнєцова, 71-90.
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