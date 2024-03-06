Більша частина Одеси 6 березня залишиться без електропостачання (список адрес)

У середу, 6 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Малиновського 31-37, 41, 47,
- 6 лінія Дача Ковалевського 142, 6,
- 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 1, 142, 126,
- 8 лінія Дача Ковалевського, 142, 3, 5, 231, 8,18,151, 24/136,
- 9 лінія Дачі Ковалевського, 7,12,
- 11 лінія Дача Ковалевського, 103-182,
- 12 лінія Дача Ковалевського, 1, 6, 9, 140, 142,
- пров. Амундсена 1-11, 105 -148,
- 6 Лінія Амундсена, 1 -14, 123-127, 265, 268,
- 7 Лінія Амундсена, 124 – 147,
- 8 Лінія Амундсена, 136-245,
- 9 Лінія Амундсена, 18, 168 – 258,
- 10 лінія Амундсена 142, 1/уч, 184-262,
- 11 лінія Амундсена 2, 6, 196 – 223,
- 12 Лінія Амундсена, 11,
- Горіхова,170, 2/уч корп.26, 177, 192, 196, 252,
- Амундсена 142/Правди, 1/1-255 корп., 150-207, 254,
- 1-а Лінія М. Демченко, 3-20,
- 2-а Лінія М. Демченко, 2-31,
- 3-я лінія М. Демченко, 5-67,
- 4-а Лінія М. Демченко, 1-93, 237-265,
- 5-а Лінія М. Демченко, 6-270,
- 6-а Лінія М. Демченко, 11-36, 100-121,
- Білоруська, 2 – 38,
- Вершинна, 1 -33,
- Естонська, 1-10,
- Просвіти, 1-11,
- пров. Гетьманський, 4,
- М. Огренича, 1 -12,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9,
- Краснова, 9,
- Недєліна, 111,
- Шклярука, 4 -12,
- Юхима Геллера, 73 – 106,
- Авіаторів, 43,
- Вітебська, 1а,
- Якутська, 2 – 10,
- Вірського, 1-4,
- Мічуріна, 3-7.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Сонячна, 1-41,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Панаса Мирного, 1-26, 32, 34,
- Улітіна, 19-25,
- Ак. Гаркавого, 15, 47-53,
- Ветеранів Праці, 1 – 49,
- Житомирська, 1-9, 21 – 64, 132а, 154, 170-202,
- Літакова, 28-52,
- Могилевська, 1-22,
- Селянська, 1-33,
- Сільська, 13А,
- Південна, 27,
- Аркаса, 1 – 74,
- Бородінська, 2 – 79,
- Горизонтальна, 10 – 60,
- Магістральна, 1-62,
- Патріотична, 1 – 76,
- Учнівська, 57 – 61,
- Пл. Соборна, 2, 4, 6,
- Ашхабадська, 1 – 36,
- Крайня, 11 – 88,
- Умова, 1 – 29, 75-122,
- 1-а Ползунова, 3 – 24,
- Нескучна, 1, 8, 11 – 61,
- Петра Лещенка, 1- 79, 100, 102,
- Північна, 1-44,
- Ползунова, 1-7,
- пров. 1-й Ползунова, 6, 24Б,
- Чумацька, 103,
- пров. Ползунова, 2, 8а/22,
- Карпатська, 1 – 22,
- Ризька, 1-8, 12 – 34,
- Сталепрокатна, 1 -34, 418/корп.26,
- пров. Гагаріна, 1-25,
- просп. Гагаріна, 1,
- Володимира Сосюри, 1, 29-82,
- Леонова, 57,
- 2-а Станційна, 15,
- Дальницька, 19, 2/1,15/корп.17,28,33,
- Просьолочна, 1-23, 39,
- Пугачова, 1 – 34,
- Транспортна, 1-19,
- Шефська, 25, 25а, 26,
- Творча, 1-51,
- Уманська, 1-46,
- Ак. Гаркавого, 29-43, 148-156,
- Волоколамська, 1-60,
- Липнева, 1-31,
- Подільська, 2-34,
- Самарська, 1-67,
- Клинова, 1 – 60,
- Смоленська, 1-15, 19-51,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Болградська, 2-22,
- пров. 2-й Східний, 1-9,
- пров. Чернівецький, 21- 40,
- Молодіжна, 1-34,
- Польова, 1-49,
- Урожайна, 3-44,
- Путьова, 4,
- Сосюри, 41-52,
- Тираспільська, 1-17, 25,
- Садова, 11-21,
- Преображенська, 21,23.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-34,
- Лесі Українки, 1-28, 86,
- Ломоносова, 13-18,
- Ростовська, 1-19,
- просп. Добровольського, 1-7, 26-59, 85-93,
- 36-а лінія, 15, 43,49, 51,
- лінія 36-а /с. Шевченко, 55-59,
- лінія 37-а /с. Шевченко, 39А, 43,
- лінія 52-а /с. Шевченко,
- лінія 53-я /с. Шевченко, 3-29,
- 4-а лінія на житловому масиві, 29-31, 50,
- 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
- 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
- 7-а лінія на житловому масиві, 3-36,
- 8-а лінія на житловому масиві,25- 35,
- 9-а лінія на житловому масиві, 25-37,
- 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
- 36-а лінія на житловому масиві, 1-24, 25/корп.2-59,
- 37-а лінія на житловому масиві,1-34,
- 38-а Лінія на житловому масиві, 1-16,
- 39-а лінія на житловому масиві, 1-16, 30,
- 40-а Лінія на житловому масиві, 1-5,
- 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
- 42-а лінія на житловому масиві, 1-16,
- 43-а лінія на житловому масиві, 1-36,
- 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
- 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
- 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
- 47-а лінія на житловому масиві, 1-31,
- 48-а лінія на житловому масиві, 1-28
- 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
- 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
- 51-а лінія на житловому масиві, 1-27,
- 53-а лінія на житловому масиві, 2,
- 54-а лінія на житловому масиві, 1-7, 15,
- 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
- Пісочна, 1-172,
- Соляна, 1-85,
- пров. Пісочний, 1-4,
- Луцька, 1-29, 59-135,
- Вишнева, 1-43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Курська, 1-95,
- Рельєфна, 1-35,
- Адама Міцкевича, 1-35, 1-30,
- Дем’янова, 1-13,
- Яблучна, 1-4,
- Ракетна, 1-18,
- Жоліо Кюрі, 1-26,
- Роздольна, 1- 74,
- Серогодського, 1-73,
- Шептицького, 4-81,
- Центральна, 2-38,
- Степова, 1-14,
- Перемоги, 1-87,
- Сімферопольська, 1-24,
- Кінноармійська, 2-57,
- Мелітопольська, 1-58,
- К. Кузнєцова, 71-90.