Новости Одессы и Одесской области

Большая политика: фирма из Одессы попала под американские санкции

Большая политика: фирма из Одессы попала под американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции против фирмы из Одессы. Ее обвиняют в перевозке венесуэльской нефти.

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Об этом пишет “Голос Америки“.

Под санкции попала одесская компания Fides Ship Management и четыре судна, которыми эта фирма управляет.

Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

В рамках санкций могут блокироваться счета в американских банках. Это касается фирм, которые связаны с импортом венесуэльской нефти.

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