Больница Израиля готова бесплатно принимать на лечение онкобольных детей из Украины

Международная благотворительная организация Rotary international информирует о том, что больница Хадасса Эйн Керем Израиль готова бесплатно принимать детей из Украины для лечения онкозаболеваний и трансплантации косного мозга.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Комитета Ротарийского Служения местным общинам Дистрикта 2232 Ольга Палийчук.
Чтобы попасть на бесплатное лечение, необходимо отправить медицинские документы на ребенка е-мейл: milana.mirzayev@gmail.com. При этом сделать это могут только родители больного ребенка, подчеркивает Ольга Палийчук.
Документы будут отправлены в больницу и начнется процесс оформления и вывоз семьи из Украины.
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В письме необходимо указать:
- фамилию и имя родителя ребенка;
- фамилию и имя ребенка;
- возраст ребенка;
- диагноз.
К письму следует прикрепить:
- медицинские документы;
- копию загранпаспорта;
- телефон родителя.
Мейлы от волонтеров, родственников и друзей приниматься не будут.
«Мы не в силах остановить войну, но мы можем спасать детей. Так же семья получит продуктовую, бытовую помощь здесь от нашего фонда»,
– добавила Ольга Палийчук.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что израильские врачи готовы консультировать украинских по лечению травм, связанных с войной.
О том, кто такие ротарийцы, мы рассказывали в этой статье.
Фото с Facebook-страницы Ольги Палийчук