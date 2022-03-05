Больница Израиля готова бесплатно принимать на лечение онкобольных детей из Украины

Международная благотворительная организация Rotary international информирует о том, что больница Хадасса Эйн Керем Израиль готова бесплатно принимать детей из Украины для лечения онкозаболеваний и трансплантации косного мозга.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Комитета Ротарийского Служения местным общинам Дистрикта 2232 Ольга Палийчук.

Чтобы попасть на бесплатное лечение, необходимо отправить медицинские документы на ребенка е-мейл: milana.mirzayev@gmail.com. При этом сделать это могут только родители больного ребенка, подчеркивает Ольга Палийчук.

Документы будут отправлены в больницу и начнется процесс оформления и вывоз семьи из Украины.

В письме необходимо указать:

фамилию и имя родителя ребенка;

фамилию и имя ребенка;

возраст ребенка;

диагноз.

К письму следует прикрепить:

медицинские документы;

копию загранпаспорта;

телефон родителя.

Мейлы от волонтеров, родственников и друзей приниматься не будут.

«Мы не в силах остановить войну, но мы можем спасать детей. Так же семья получит продуктовую, бытовую помощь здесь от нашего фонда»,

– добавила Ольга Палийчук.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что израильские врачи готовы консультировать украинских по лечению травм, связанных с войной.

О том, кто такие ротарийцы, мы рассказывали в этой статье.

Фото с Facebook-страницы Ольги Палийчук