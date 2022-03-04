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Израильские врачи готовы консультировать украинских по лечению травм, связанных с войной

Израильские врачи готовы консультировать украинских по лечению травм, связанных с войной

Публикуем пост Израильского врача Александра Злотника. Израильские медики имеют опыт лечения травм, вызванных боевыми действиями. Также у них большой опыт проведения операций в боевых условиях. И ряд медиков готовы помочь украинским коллегам.

Рецепты

Дорогие наши друзья и коллеги. Меня зовут Александр Злотник, я заведую отделением и кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в медицинском центре им. Сороки в Израиле. Нам очень хочется помочь вам в эти тяжелые для Украины дни.

Врачи нашего госпиталя имеют огромный опыт в лечении военной травмы. Мы умеем работать в период боевых действий, под обстрелами. Мы хотим предложить врачам Украины, в особенности тем, кто впервые столкнулся с травмой, нашу помощь.

Наш опыт, знания и желание помочь, — все для вас и жителей Украины. Будем рады предоставить Вам консультативную помощь в вопросах травмы, анестезиологии, интенсивной терапии и нейрохирургии.

На сегодняшний день, вам будут рады помочь 7 врачей. Если будет необходимо, круг специалистов будет расширен. Просим обращаться к любому из нижеперечисленных специалистов, в соответствии с профилем по одному из мессенджеров: WhatsApp, Вайбер, Телеграм.  Если вам не ответили, оставьте сообщение, мы обязательно вернемся при первой возможности.

  • +972507939129, Проф. Алекандр Злотник. Анестезиология, интенсивная терапия, травма.
  • +972546218106, Проф. Евгений Бротфайн. Интенсивная терапия, анестезиология, травма.
  • +972546260728, Др. Михаил Дубилет. Анестезиология, травма, региональная анестезия.
  • +972546367112, Др. Антон Осинцев, общая хирургия, травма.
  • +972508377561, Др. Александр Вахрушев, общая хирургия, травма.
  • +972507640714, Др. Игорь Меламед. Нейрохирургия.
  • +972547937009, Др. Яна Цибуля. Анестезиология, интенсивная терапия.
  • +972505966807 Проф. Леонид Барский, Внутренние болезни, интенсивная терапия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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