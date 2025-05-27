Соответствующая информация обнародована в системе Прозорро.Продажи.

Напомним, в апреле 2024 года Болградский городской совет в Одесской области выставил на продажу здания и сооружения незавершенного строительства роддома под «Центр матери и ребенка» и «Блок вспомогательных помещений роддома».

С прошлого года Болград шесть раз пытался продать этот недострой. Стартовая цена лота менялась несколько раз в пределах 10,5 млн грн — 5,2 млн. грн.

Сейчас объект выставлен на продажу за 5 млн 262 тыс. грн, что вдвое меньше от первоначальной.

В состав объекта входит:

нежилое здание общей площадью 5 тысяч 950,6 квадратного метра, площадь застройки составляет 1 тысяча 441,6 кв.м;

нежилое здание общей площадью 810 кв.м, площадь застройки составляет 491,6 кв.м;

нежилое здание общей площадью 5 тысяч 234,1 кв.м, площадь застройки составляет 1 тысяча 467,6 кв.м;

нежилое здание общей площадью 1 тысяча 690 кв.м, площадь застройки составляет 490,9 кв.м;

обособленное здание, площадью 245 кв.м;

подземное сооружение площадью 465 кв.м;

подземное сооружение площадью 505 кв.м;

подземное сооружение площадью 315 кв.м.

Новый аукцион назначен на 3 июня 2025 года.

Напомним, в Одесской области с третьей попытки удалось продать более 136 тонн минеральных удобрений, произведенных в России.

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